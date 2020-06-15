У Зои Бербер сместилась челюсть во время поцелуя

В комедийном проекте онлайн-кинотеатра Ivi Зоя Бербер сыграла дочь Барона. Героиня артистки, Марта, вместе с отцом и мачехой живет в средневековом городе Нищбурге. Населенный пункт закрыт на карантин из-за распространяющейся чумы.
Марта влюбляется в гонца, который приносит весть о вспышке инфекции. Молодой человек несвободен, его сердце принадлежит другой, однако героиню Бербер это нисколечко не смущает.
По словам Зои, изначально ее персонажа не было в сценарии. Она пробовалась на роль "веселой монашки". Записывая видеопробы, Бербер говорила с выдвинутой вперед челюстью. Образ, созданный артисткой, понравился сценаристам. Авторы придумали Марту специально для Зои.
В одной из сцен Бербер необходимо было быстро поцеловать партнера. В момент записи эпизода актриса перестаралась, из-за чего ее челюсть сместилась. "Все долго смеялись, а потом пытались привести ее в порядок", – вспомнила звезда сериала "Чума".
Зое Бербер сделали массаж лица. Спустя время челюсть актрисы заняла естественное положение.
Напомним, сериал "Чума" – это сатирическое отражение карантинных будней россиян. Создатели картины рассказали о проблемах людей запертых в своих домах из-за вспышки коронавируса, прикрываясь средневековым антуражем.
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