Отклонившая предложение руки и сердца Бербер: На тему брака стоит какой-то блок

В июне 2015 году Зоя Бербер родила дочь Надю. Отцом девочки стал сценарист сериала "Реальные пацаны" Александр Синегузов. Зоя и Александр вместе воспитывают дочь, однако официально оформлять отношения не спешат.
По словам Зои Бербер, вопрос замужества для нее запутанный. Она в какой-то степени понимает героиню фильма "Сбежавшая невеста". В картине персонаж, которого играет Джулия Робертс, оставляет очередного жениха у алтаря и считает себя ненормальной. "У меня на тему брака стоит какой-то блок. Я вопрос замужества всегда обхожу стороной", – призналась звезда сериала "Проект "Анна Николаевна".
Артистка подчеркнула, что избранник предлагал ей отправиться в ЗАГС, однако она ответила отказом. Зоя добавила, что возлюбленный решил жениться только после рождения ребенка. "Видимо, мне хотелось до", – улыбнулась Бербер.
Между тем артистка хотела бы погулять на собственной свадьбе. Знаменитость не исключает, что когда-нибудь будет невестой на пышном торжестве. "Кажется, я всех удивлю", – добавила Зоя.
Актриса сериала "Проект "Анна Николаевна" отметила, что " Александр Синегузов – идеальный отец. В воспитание наследницы он погружен не меньше Зои. Дочь пары – аллергик, в связи с этим Синегузов занимается составлением специального меню для малышки, разбирается в медикаментах. "Большую часть каких-то действий, которые должна совершать женщина, делает он", – сказала артистка.
Александр с пониманием относится к тому, как Зоя увлечена профессией. По словам актрисы, не каждый мужчина вытерпит постоянное отсутствие избранницы рядом.
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