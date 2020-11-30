Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Понедельник
30 ноября
Лента новостей
13:27
Влад Сташевский устроил погром в эфире федерального телеканала
13:20
Названа дата перевода Ефремова в колонию из СИЗО
13:17
Превращается в обузу: почему жена разводится с Кончаловским
13:06
Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке
13:05
Сафонов и Савельева вызвали сыну скорую
12:54
В Петербурге водитель иномарки устроил ДТП
12:43
Гузеева пережила нападение: Страшно за вас
12:39
В петербургской квартире нашли два трупа
12:35
Без жилья и с многомиллионным долгом: большие проблемы разводящейся звезды "Реальных пацанов"
12:30
Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией
12:26
За сутки в России обнаружено 26 338 зараженных коронавирусом
12:18
Поклонники шокированы наплевательским отношением к могиле Крачковской
12:17
Беременную звезду "Дома-2" и ее жениха отказываются лечить от коронавируса
11:53
Возлюбленная Авербуха Арзамасова: Я спокойно представляю себя готовящей борщи дома
11:52
При взрыве в жилом доме во Всеволожске пострадал ребенок
11:48
"Грусть сквозит": Успенская осталась без близкого человека в особенный день
11:35
Понаровская безжалостно растоптала карьеру Зверева
11:32
Теперь там гладко: сексуальный Газманов похвастался свежим интимным бритьем
11:04
"Он избивал меня до полусмерти": изувеченная супруга популярного певца рассказала о своей трагедии
11:03
"Об этом никто не знал": известный режиссер о тайне скончавшегося от рака Клюева
11:02
Васильева отдала 30 миллионов за возможность увидеть внуков
10:46
В Шереметьево проверяют сумку с повышенным радиационным фоном
10:15
"Без слез не взглянешь": народ в шоке от состояния могилы Осина
10:14
В России прокомментировали скандал с проверкой доходов пенсионеров
09:55
Lexus RX: премиум – в массы!
09:42
"Его запомнят старым и больным": Цымбалюк-Романовская об опозорившимся перед смертью Джигарханяне
09:36
Орбакайте показала редкое фото Пугачевой
09:28
ОНФ запустил специальный проект для мам детей-инвалидов
09:16
Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра
09:09
Победившую на "Голосе" дочь Алсу хотят видеть на "Евровидении-2021" от России
08:51
"Прохожу реабилитацию": Меньшикову стало тяжело ходить
08:45
"Рука не слушается": Кудрявцева обеспокоена состоянием сраженной инсультом матери
08:44
Пожилой муж Федосеевой-Шукшиной перестал удовлетворять в койке ненасытную любовницу
08:18
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко
06:02
Шепелев отвесил оплеуху Пригожину за помпезный отдых на Мальдивах
04:05
Светлана Бондарчук всыпала фанату бывшего мужа
02:04
Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на "Ледниковом периоде"
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 ноября 2020 года
22:00
Знаменитая ведущая Первого канала страдала от рук бывшего мужа
20:55
Назван победитель детского "Евровидения-2020"
20:12
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года
18:00
"Аллы больше нет": Довлатову "похоронили" поклонники
17:50
Жена Алексея Ягудина напомнила о непростой жизни матерей
17:46
"Удивительно": потерявшая паспорт Собчак поблагодарила журналистов
17:36
"Она сейчас вся в нем": 69-летняя актриса впервые стала бабушкой
17:24
Так вот откуда грудь: Семенович обнародовала фото с родителями
16:56
Сраженную инсультом Бузову выписали из больницы
16:35
"Твои поглаживания по голове": маменькин сынок Костюшкин показал архивные кадры
16:29
"Уже пора!": Гагарина решила стать оперной певицей
16:13
"Прирастет количество бедных": россиянам дали неутешительный прогноз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
Сериалы
Без жилья и с многомиллионным долгом: большие проблемы разводящейся звезды

Без жилья и с многомиллионным долгом: большие проблемы разводящейся звезды "Реальных пацанов"

Зоя Бербер. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Реальные пацаны" переживает трудные времена. Зоя Бербер рискует остаться без жилплощади и в долгах.
прочитано 475 раз

Накануне актриса поделилась грустной новостью. Знаменитость сообщила, что разводится.

ПО ТЕМЕ

Звезда "Реальных пацанов" решилась на полет в космос

Похитил сердце: что связывает Нагиева и звезду сериала "Реальные пацаны"

Реальные пацаны – 11 сезон (сериал)

 Зоя Рудольфовна Бербер

Зоя Рудольфовна Бербер актриса

Несколько лет назад Зоя Бербер стала женой сценариста и экс-участника КВН Александра Синегузова. Пара познакомилась на съемках сериала "Реальные пацаны". В 2015 году артистка подарила избраннику дочь Надежду.

По словам Бербер, работа и наследница помогают ей не терять присутствия духа. Материнство делает артистку счастливой.

Также звезда сериала "Реальные пацаны" призналась, что вынуждена платить ипотеку за жилплощадь, которая долгое время будет существовать только на бумаге. Несколько лет назад Зоя заключила договор долевого участия с застройщиком, который позже объявил себя банкротом. Бербер осталась без жилья и с миллионным долгом. Судя по всему, актрисе придется одной выпутываться из больших проблем.

"В душе – одновременно ясно и перемешано в хлам, поэтому пишу как есть. Мне 33, есть работа, ипотека, которая отдается и **** знает будет ли квартира, есть люди в которых я верю, а они в меня. Есть планы, пусть и не оформленные. Есть и недруги, есть грусть... есть полет... Но самое главное, я мама! Счастливая мама и со мной всегда НАДЕЖДА (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала Зоя Бербер в свежей публикации в "Инстаграм".

Автор: 30 ноября 2020, 12:35 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Вылез как черт из табакерки": эксперт разоблачил Лукашенко
Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко
Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики

Шоу-бизнес

Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке
Сафонов и Савельева вызвали сыну скорую
Гузеева пережила нападение: Страшно за вас
Беременную звезду "Дома-2" и ее жениха отказываются лечить от коронавируса

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Сраженную инсультом Бузову выписали из больницы

Девушка поделилась радостной новостью
Шоу-бизнес

"Растет ее маленькое продолжение": Киркоров о главной женщине в своей жизни

Певец показал красавицу-маму
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: набор от Always и подарочная карта Zara

Получи полезный подарок

Шоу-бизнес

"Она сейчас вся в нем": 69-летняя актриса впервые стала бабушкой

Наталья Белохвостикова похвасталась долгожданным наследником

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+