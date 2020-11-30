Без жилья и с многомиллионным долгом: большие проблемы разводящейся звезды "Реальных пацанов"

Звезда сериала "Реальные пацаны" переживает трудные времена. Зоя Бербер рискует остаться без жилплощади и в долгах.

Накануне актриса поделилась грустной новостью. Знаменитость сообщила, что разводится.

Несколько лет назад Зоя Бербер стала женой сценариста и экс-участника КВН Александра Синегузова. Пара познакомилась на съемках сериала "Реальные пацаны". В 2015 году артистка подарила избраннику дочь Надежду.

По словам Бербер, работа и наследница помогают ей не терять присутствия духа. Материнство делает артистку счастливой.

Также звезда сериала "Реальные пацаны" призналась, что вынуждена платить ипотеку за жилплощадь, которая долгое время будет существовать только на бумаге. Несколько лет назад Зоя заключила договор долевого участия с застройщиком, который позже объявил себя банкротом. Бербер осталась без жилья и с миллионным долгом. Судя по всему, актрисе придется одной выпутываться из больших проблем.

"В душе – одновременно ясно и перемешано в хлам, поэтому пишу как есть. Мне 33, есть работа, ипотека, которая отдается и **** знает будет ли квартира, есть люди в которых я верю, а они в меня. Есть планы, пусть и не оформленные. Есть и недруги, есть грусть... есть полет... Но самое главное, я мама! Счастливая мама и со мной всегда НАДЕЖДА (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала Зоя Бербер в свежей публикации в "Инстаграм".