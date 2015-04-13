Реальные пацаны – 8 сезон

Трейлеры О сериале

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Реальные пацаны – 8 сезон

О сериале

Сюжет

Сериал "Реальные пацаны" 8 сезон начинается с очередных злоключений Коляна на любовном фронте. Его безобидная прогулка с Наташей заканчивается ревностью со стороны Леры, которая жестко реагирует на появление любой девушки на горизонте главного героя. Друзья Коли, Антон и Вова, продолжают раскручивать свой бизнес и попутно улаживают проблемы на личном фронте. У матери главного героя и Армена рождается дочка, что только добавляет проблем странному семейству.

В 8 сезоне серьезные трудности будут преследовать Иваныча, он на фоне постоянных стрессовых ситуаций потеряет память. Да, все можно вспомнить благодаря фотографиям из личного архива. Однако нерасторопный Колян уничтожает его, проявив очередную неосторожность. Но помощь приходит от человека, который часто становился источником бед – от Вована. Оказывается, молодой горе-бизнесмен прекрасно умеет собирать пазлы. Другие герои сериала "Реальные пацаны" тоже будут испытывать взлеты и падения.

Что было в прошлых сезонах?

В предыдущих частях сериала Николай с женой и друзьями пытались покорить столицу. У главного героя постоянно не складывались отношения с тестем – Ивановичем, серьезным бизнесменом. Антон и Вова в попытках заработать деньги все время попадали в неприятные ситуации. А между тем все действия персонажей записывались на камеру, ведь телеканал ТНТ снимал про Колю Наумова шоу "Реальные пацаны".

Съемки сериал "Реальные пацаны" 8 сезон

Съемки проходили в Москве и Подмосковье в 2014 году. Пермские пейзажи 8 сезона воссоздавали в основном в поселке Заря (военный городок, входящий в состав Балашихи). Создатели проекта отметили некоторые сложности. Во-первых, трудно было воссоздавать пермскую квартиру Николая – оказалась, что она в некотором роде уникальна. Во-вторых, в Москве установлены желто-зеленые бордюры, которых нет в Перми.

Актеры о сериале "Реальные пацаны" 8 сезон

Актер Антон Богданов, сыгравший одного из лучших друзей главного героя, рассказал, что вернуть персонажей в родной город – отличная идея: "После возвращения в пермские просторы телесериал стал однозначно круче, получил второе дыхание. Конечно, мы переживали, как воспримут такой шаг зрители. Но возвращение после московской "командировки" получилось триумфальным".

Владимир Селиванов, сыгравший другого приятеля Коляна, рассказал о персонаже: "Мой герой вместе с новоиспеченной супругой в 8 сезоне отправился в Анапу. Там они проживали как обычная российская семья. Денег было немного, жили в съемном домике, употребляли много алкоголя. Затем по сюжету сериала "Реальные пацаны" персонажи возвращались в Пермь".

Интересные факты

  • В эпизодической роли появился известный исполнитель DJ Smash, которого по сюжету ограбили в городе.
  • Игорь Ознобихин, играющий полицейского, ранее действительно служил в рядах правоохранительных органов РФ.
  • Некоторые диалоги стали импровизацией актеров. Они не были прописаны сценаристами, видоизменялись по ходу съемок.

Где смотреть сериал "Реальные пацаны" 8 сезон?

 Смотреть все серии можно на таких ресурсах, как Kinotochka, Kino-teatr, Filmix, hdrezka и другие. Телесериал транслируется на российских телеканалах, в основном ТНТ. 

Когда выйдут новые серии?

Последняя серия вышла 23 апреля 2019 года. Всего зрители увидели на текущий момент 12 телесезонов. Вероятно, проект закрыт. Создатели ничего не говорят о продолжении. О финише косвенно свидетельствует концовка последней серии, где Коля получил все наследство пропавших без вести родителей Леры.

Отзывы сериала "Реальные пацаны" 8 сезон

Необычный молодежный проект понравился телезрителям. Пользователь "Кинопоиска" Silvernight оставил положительную рецензию: "Здесь мне нравится естественный юмор, он чистый, без ненужного подтекста. В киногероях может узнать самих себя, которые также реагируют на происходящее вокруг". Другой пользователь Helene_el отметила: "Сериал "Реальные пацаны" 8 сезон – это грустный юмор и смех над реалиями нашей и вашей жизни. При этом все герои продуманы: Колян – человек с большим сердцем, Машка – очень женственная натура, Антон и Вова – забавные и добрые парни".

В главных ролях

Николай Александрович Наумов
Николай Александрович Наумов Колян
Антон Андреевич Богданов
Антон Андреевич Богданов Антоха
Владимир Викторович Селиванов
Владимир Викторович Селиванов Воаван
Зоя Рудольфовна Бербер
Зоя Рудольфовна Бербер Лера

Актер из "Реальных пацанов" ушел из жизни крайне неожиданно

Актер из "Реальных пацанов" ушел из жизни крайне неожиданно
Стало известно о том, что киноактер знаменитого многосерийного ситкома "Реальные пацаны" ушел из жизни крайне неожиданно. Актер Павел Маркин, снявшийся в сериале "Реальные пацаны", ушел навсегда в возрасте 53 лет.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения