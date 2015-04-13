О сериале

Сюжет

Сериал "Реальные пацаны" 8 сезон начинается с очередных злоключений Коляна на любовном фронте. Его безобидная прогулка с Наташей заканчивается ревностью со стороны Леры, которая жестко реагирует на появление любой девушки на горизонте главного героя. Друзья Коли, Антон и Вова, продолжают раскручивать свой бизнес и попутно улаживают проблемы на личном фронте. У матери главного героя и Армена рождается дочка, что только добавляет проблем странному семейству.

В 8 сезоне серьезные трудности будут преследовать Иваныча, он на фоне постоянных стрессовых ситуаций потеряет память. Да, все можно вспомнить благодаря фотографиям из личного архива. Однако нерасторопный Колян уничтожает его, проявив очередную неосторожность. Но помощь приходит от человека, который часто становился источником бед – от Вована. Оказывается, молодой горе-бизнесмен прекрасно умеет собирать пазлы. Другие герои сериала "Реальные пацаны" тоже будут испытывать взлеты и падения.

Что было в прошлых сезонах?

В предыдущих частях сериала Николай с женой и друзьями пытались покорить столицу. У главного героя постоянно не складывались отношения с тестем – Ивановичем, серьезным бизнесменом. Антон и Вова в попытках заработать деньги все время попадали в неприятные ситуации. А между тем все действия персонажей записывались на камеру, ведь телеканал ТНТ снимал про Колю Наумова шоу "Реальные пацаны".

Съемки сериал "Реальные пацаны" 8 сезон

Съемки проходили в Москве и Подмосковье в 2014 году. Пермские пейзажи 8 сезона воссоздавали в основном в поселке Заря (военный городок, входящий в состав Балашихи). Создатели проекта отметили некоторые сложности. Во-первых, трудно было воссоздавать пермскую квартиру Николая – оказалась, что она в некотором роде уникальна. Во-вторых, в Москве установлены желто-зеленые бордюры, которых нет в Перми.

Актеры о сериале "Реальные пацаны" 8 сезон

Актер Антон Богданов, сыгравший одного из лучших друзей главного героя, рассказал, что вернуть персонажей в родной город – отличная идея: "После возвращения в пермские просторы телесериал стал однозначно круче, получил второе дыхание. Конечно, мы переживали, как воспримут такой шаг зрители. Но возвращение после московской "командировки" получилось триумфальным".

Владимир Селиванов, сыгравший другого приятеля Коляна, рассказал о персонаже: "Мой герой вместе с новоиспеченной супругой в 8 сезоне отправился в Анапу. Там они проживали как обычная российская семья. Денег было немного, жили в съемном домике, употребляли много алкоголя. Затем по сюжету сериала "Реальные пацаны" персонажи возвращались в Пермь".

Интересные факты

В эпизодической роли появился известный исполнитель DJ Smash, которого по сюжету ограбили в городе.

Игорь Ознобихин, играющий полицейского, ранее действительно служил в рядах правоохранительных органов РФ.

Некоторые диалоги стали импровизацией актеров. Они не были прописаны сценаристами, видоизменялись по ходу съемок.

Где смотреть сериал "Реальные пацаны" 8 сезон?

Смотреть все серии можно на таких ресурсах, как Kinotochka, Kino-teatr, Filmix, hdrezka и другие. Телесериал транслируется на российских телеканалах, в основном ТНТ.



Когда выйдут новые серии?

Последняя серия вышла 23 апреля 2019 года. Всего зрители увидели на текущий момент 12 телесезонов. Вероятно, проект закрыт. Создатели ничего не говорят о продолжении. О финише косвенно свидетельствует концовка последней серии, где Коля получил все наследство пропавших без вести родителей Леры.

Отзывы сериала "Реальные пацаны" 8 сезон

Необычный молодежный проект понравился телезрителям. Пользователь "Кинопоиска" Silvernight оставил положительную рецензию: "Здесь мне нравится естественный юмор, он чистый, без ненужного подтекста. В киногероях может узнать самих себя, которые также реагируют на происходящее вокруг". Другой пользователь Helene_el отметила: "Сериал "Реальные пацаны" 8 сезон – это грустный юмор и смех над реалиями нашей и вашей жизни. При этом все герои продуманы: Колян – человек с большим сердцем, Машка – очень женственная натура, Антон и Вова – забавные и добрые парни".