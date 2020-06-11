Александр Васильев раскритиковал гардероб Зои Бербер: Полный винегрет

Ведущий ток-шоу "Модный приговор" Александр Васильев раскритиковал стиль актрисы Зои Бербер. Звезда сериала "Проект "Анна Николаевна" не умеет подчеркивать достоинства собственной фигуры, отметил он.

Александр Васильев сообщил, что с турецкого языка "бербер" переводится как "перец". Кутюрье отметил, что в Зое Бербер, возможно, и есть некоторая перчинка.

Историк моды сравнил звезду сериала "Проект "Анна Николаевна" с актрисой Кариной Разумовской, которая известна по теленовелле "Мажор". У артисток, по словам эксперта, много общего.

Их типаж – молодая, привлекательная, круглолицая, на вид славянка. Девушки с такой внешностью сегодня в моде. Карина и Зоя различаются разве что цветом волос.

Васильев подчеркнул, что у Бербер очень красивые глаза, их форму он сравнил с маслинами. Несомненным плюсом актрисы является то, что она стройная и высокая – 174 сантиметра.

Однако ведущий проекта "Модный приговор" отметил, что артистка не умеет подчеркивать достоинства, которыми одарила ее природа. Хорошую фигуру Зоя прячет под просторными нарядами. Звезде к лицу оригинальные украшения, но она такие не носит, предпочитая простые и повседневные.

Александр Васильев предположил, что Зоя Бербер еще не нашла собственный стиль. "Сейчас в ее гардеробе полный винегрет: то она спортсменка, то роковая женщина, то звезда танцпола, то наивная школьница", – подчеркнул телеведущий. Артистка не понимает, какую роль в ее профессиональной судьбе может сыграть одежда, уверен он.

Бербер следует выбирать женственные, романтичные наряды, отдавать предпочтение струящимся тканям, бантам, рюшам и широким рукавам. Васильев считает, что на ножках Бербер должна красоваться изящная обувь на высоком каблуке.