Набравшая вес Зоя Бербер о пышных формах: Надену утягивающее белье

Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер не приемлет изнуряющих диет. Она не стремится соответствовать стандартам красоты.

На самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции артистка была нарасхват у режиссеров и продюсеров. Последние несколько месяцев Зоя Бербер активно работала.

Звезда сериала "Реальные пацаны" призналась, что, несмотря на постоянную занятость, умудрилась поправиться на шесть килограммов. Сейчас Бербер пытается избавиться от лишнего.

Знаменитость планирует похудеть до 60 килограммов. Такой вес артистка считает оптимальным для себя. "После родов, например, я похудела до 56 килограммов, и первый вопрос был: ''А где моя попа – моя гордость?" – поведала Бербер.

Актриса сериала "Реальные пацаны" поведала, что никогда не мечтала быть "ломкой француженкой с плечиками, о которые можно уколоться". Зоя предпочитает быть в весе побольше. Эталонами женской красоты для знаменитости являются Бейонсе, Дженнифер Лопес и Мэрилин Монро.

Звезда уверена, что гонка за недостижимыми идеалами красоты портит настроение. Хорошее самочувствие очень важно для Зои Бербер. Актриса поведала, что для пышных женщин давно придумали массу уловок. Например, если Зое необходимо стать визуально стройнее, она надевает специальное утягивающее белье.