Звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер решилась на радикальные перемены

Многим знаменитостям на карантине захотелось похулиганить и изменить что-то в своей внешности. Режим самоизоляции прошел, а желания остались. Например, Зоя Бербер недавно предстала перед поклонниками в необычном образе.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очередной снимок, который вызвал бурную реакцию у пользователей Сети. На фото актриса запечатлена во дворе дома в пижаме и с кружкой кофе.

В глаза поклонникам бросился необычный цвет волос девушки. Она покрасила их в розовый цвет, а кончики – в белый. Теперь Зоя больше не блондинка, какой ее привыкли видеть все. Стоит отметить, что такое окрашивание стало трендом. Многие знаменитости пробуют себя в таком образе. Например, в прошлом году с розовым цветом волос была Настя Ивлеева.

"Последствия общения с принцессами. По взгляду ведь видно, что я из других сказок?!", – пошутила Бербер.

Комплименты от фанатов не заставили себя ждать. "Неожиданно. Тебе прям очень идет", "Очень красивый цвет волос", "Милашка", "Круто выглядишь", "Не узнал сначала. Лепота" – написали подписчики.

Напомним, в феврале Зоя Бербер стала жертвой мошенников. Девушка установила на свой телефон сомнительное приложение, с помощью которого злоумышленники завладели огромной суммой денежных средств знаменитости. Сотрудники банка, клиентом которого является звезда сериала "Реальные пацаны", пообещали ей помочь.