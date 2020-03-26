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Проект

Проект "Анна Николаевна" 1 сезон

  • Жанр: Комедии, Драмы, Фантастика
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 26 марта 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Максим Пежемский
  • Сценарист: Дмитрий Лемешев, Роман Непомнящий, Дмитрий Минаев
  • Продюсер: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 18+
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  • Студии/Телеканалы: Кинопоиск HD, Среда
  • Актёры: Зоя Рудольфовна Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 6.2
  • Рейтинг IMDb: 6.1

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериала Проект "Анна Николаевна" 1 сезон

Сериал "Проект" Анна Николаевна 1 сезон повествует о красивой светловолосой девушке из Москвы по имени Аня. Ее очаровательная внешность пленит с первого взгляда, а еще она владеет искусством рукопашного боя, легко взбирается на высоту, запросто идентифицирует преступников. Проблема только в том, что главная героиня – не человек, а уникальный андроид, созданный в лаборатории. Ее отправляют служить в провинциальный городок в качестве обычного полицейского. Руководство местного отделения полиции представляет Анну Николаевну как дочку заместителя министра внутренних дел.

Ученые, подготовившие проект, уверены, что их робот быстро адаптируется к человеческим реалиям. Но они даже не представляли, насколько быстро андроид вольется в среду людей и станет испытывать чувства. Далее в 1 сезоне сериала зрители увидят, как коллеги девушки-полицейского начнут подозревать неладное – уж больно совершенен этот сотрудник правоохранительных органов. Кто-то уверен, что "коп в юбке" является экстрасенсом, а кто-то считает ее полноценной ведьмой. Ситуация приобретает еще большую пикантность, когда всплывает любопытный факт – у замминистра МВД нет дочки.

Съемочный процесс

Съемки стартовали летом 2019 года в Кронштадте, а 13 марта 2020 года создатели представили первый видеоанонс. Режиссером восьмисерийного 1 сезона сериала выступил Максим Пежемский. На роль Анны Николаевны была приглашена актриса Зоя Бербер, которая известна общественности по проекту "Реальные пацаны". Телесериал о буднях пермяков долгое время шел на канале ТНТ.

Актеры о сериале

Еще до съемок 1 сезона Зоя Бербер, которая сыграла робота-полицейского поделилась в интервью о том, что ей нравятся супергерои: "Меня традиционно ассоциируют с красавицей Лерой, которую я играла в "Реальных пацанах". Но мне очень нравятся девушки-супергерои. Не то чтобы я была фанатом кинематографической вселенной "Марвел". Просто мне нравится динамика их фильмов, а также то, что создатели поднимают актуальные жизненные вопросы через довольно банальный сюжет".

Известный российский актер Сергей Гармаш, снявшийся в "Проекте "Анна Николаевна", отметил: "Для меня участие в подобном телевизионном формате – новинка. Если честно, волновался перед съемками, так как редко снимаюсь в комедийных фильмах. Но сам телесериал, думаю, получится хорошим и интересным для зрителя".

Интересные факты о сериале "Проект "Анна Николаевна" 1 сезон

  • Режиссер Максим Пежемский известен общественности по многим телепроектам. Он принимал участие в съемках "Интернов", "Наша Раша", Любовь-морковь 2".
  • Телепроект был подготовлен продюсерским центром "Среда", главой которого является популярный шоумен Александр Цекало.
  • Премьера состоялась на интернет-платформе "Кинопоиск HD". Первую серию могли посмотреть подписчики видеосервиса.

Где смотреть сериал "Проект "Анна Николаевна" 1 сезон

Все серии вы можете посмотреть на официальном сайте "Кинопоиска" либо в сторонних онлайн-кинотеатрах:

Когда новые серии

На текущий момент эпизоды постепенно появляются на сервисе "Кинопоиска". Планируется, что последняя серия выйдет в мае 2020 года. Пока создатели ничего не говорили о продолжении. Хотя высокие рейтинги говорят о том, что сиквел возможен.

Смотреть сериал Проект "Анна Николаевна" 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия26 марта 2020Смотреть онлайн
2 серия1 апреля 2020Смотреть онлайн
3 серия4 апреля 2020Смотреть онлайн
4 серия9 апреля 2020Смотреть онлайн
5 серия13 апреля 2020Смотреть онлайн
6 серия16 апреля 2020Смотреть онлайн
7 серия23 апреля 2020Смотреть онлайн
8 серия26 апреля 2020Смотреть онлайн

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