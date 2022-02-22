Зеленский подчеркнул незыблемость границ Украины: Они останутся такими

Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Владимир Зеленский в ответ выступил с обращением к своему народу, которое появилось на официальном телеграм-канале украинского лидера.
В пику своему российскому коллеге Зеленский сразу же заявил, что у него и его государства нет времени для пространных речей с углублением в историю. Вместо этого политик сосредоточился на настоящем и будущем. Он подчеркнул, что за ним стоит вся страна с теми границами, которые официально признаны на международном уровне.
Политик уверен в незыблемости этих границ: несмотря на какие-либо действия со стороны Москвы, Киев никому ничего отдавать не намерен.
"Они останутся такими," – уверенно подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер также выразил уверенность в том, что в этой сложной и противоречивой ситуации Киев получит полную поддержку со стороны международных партнеров. Глава Незалежной не сомневается, что правда на его стороне, и подчеркивает: главная цель для украинских властей – мир в стране.
Напомним, что Владимир Путин принял решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР вопреки мнению ряда украинских и западных коллег. На внеочередном заседании Совбеза, состоявшемся накануне, глава государства подчеркнул, что вопросы признания этих республик тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности во всем мире.