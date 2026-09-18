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Пятница 18 сентября

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Тайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза

Принцесса Диана. Фото: VK Видео / Princess Diana / Принцесса Диана
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Эхо событий тридцатилетней давности готовится нанести новый удар по репутации британской короны, приоткрыв завесу над самыми закрытыми страницами жизни королевской семьи.

Попытки Виндзоров оставить в прошлом старые скандалы вновь сталкиваются с непреодолимым препятствием. Спустя десятилетия после автокатастрофы в парижском тоннеле принцесса Диана продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ, а ее воспоминания готовы вновь всколыхнуть общественное мнение. Для Букингемского дворца анонс нового проекта стал тревожным сигналом: на экраны готовится выйти сериал, способный возродить волну критики в адрес правящего монарха.

Речь идет о документальном проекте под говорящим названием "Диана. Неуслышанное". В основу разоблачительного фильма легли уникальные архивные аудиозаписи, многие фрагменты которых ранее никогда не звучали в открытом доступе. Создатели получили доступ к массиву откровенных бесед общей длительностью около пяти часов, где Диана предельно честно рассказывает о жизни при дворе.

Эти пленки леди Ди надиктовывала в строгой секретности в 1991 году в Кенсингтонском дворце при посредничестве своего близкого друга Джеймса Колтхерста для биографа Эндрю Мортона. Находясь под постоянным психологическим давлением и чувствуя холодность со стороны окружения, принцесса решила зафиксировать собственную версию событий, которую от нее требовали скрывать официальные представители двора.

В готовящемся релизе зрители услышат архивные монологи самой Дианы. Часы аудиохроники показывают изнанку ее брака с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III). Принцесса откровенно говорит о жестких порядках при дворе, эмоциональной дистанции мужа, постоянном присутствии в их жизни Камиллы Паркер-Боулз, а также о собственной борьбе с тяжелой депрессией и булимией, на которые во дворце годами не обращали внимания.

В то время как официальные службы формировали образ благополучной монаршей четы, реальная обстановка за закрытыми дверями оставалась критической. Диана без прикрас описала взаимное отчуждение, манипуляции и чувство изоляции среди роскоши дворцовых залов.

Для правящего короля Карла III и королевы Камиллы этот проект станет серьезным репутационным испытанием. Создатели картины выбрали символичную дату: мировая премьера сериала запланирована на 31 августа 2027 года — ровно к 30-й годовщине со дня гибели принцессы Уэльской. Судя по всему, британской короне вновь придется держать ответ перед миллионами людей, для которых голос леди Ди по-прежнему звучит громче любых протокольных заявлений.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2026, 17:33
Принцесса Диана. Фото: VK Видео / Princess Diana / Принцесса Диана
"Макс" / PEOPLETALK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

На момент смерти Диане было всего 36 лет.
29 июля 1981 состоялась свадьба Дианы с наследником британского престола, принцем Чарльзом.
Вскоре Диана подарила супругу сына Уильяма.
В ноябре 1985 супруги встретились с семьей Рейгана.
В том же году Диана станцевала с известным актером Джоном Траволтой.
Супруги как могли долго создавали видимость идеальной семьи.
Диана с сыновьями Уильямом и Гарри (1990 год).
В 1995 году Диана посетила Москву.
В сентябре 1995 Уильяма отправили в колледж Итон.
Незадолго до смерти Диана встречалась с Хиллари Клинтон (1997 год).
Диана была чудо как хороша (июнь 1997 года).
Один из двух памятников Диане, принцессе Уэльской, и Доди Аль-Файеду расположен в универмаге Harrods в Лондоне. На пирамидовом дисплее хранится бокал вина, по-прежнему покрытый губной помадой от последнего обеда Дианы, а также обручальное кольцо Доди, купленное, предположительно, для Дианы за день до их смерти.
Тоннель, где произошла трагическая авария.
Букингемский дворец 31 августа 1997 года.
Несмотря на прошедшие годы, у принцессы Дианы не стало меньше фанатов.

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