Тайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза

Эхо событий тридцатилетней давности готовится нанести новый удар по репутации британской короны, приоткрыв завесу над самыми закрытыми страницами жизни королевской семьи.



Попытки Виндзоров оставить в прошлом старые скандалы вновь сталкиваются с непреодолимым препятствием. Спустя десятилетия после автокатастрофы в парижском тоннеле принцесса Диана продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ, а ее воспоминания готовы вновь всколыхнуть общественное мнение. Для Букингемского дворца анонс нового проекта стал тревожным сигналом: на экраны готовится выйти сериал, способный возродить волну критики в адрес правящего монарха.

Речь идет о документальном проекте под говорящим названием "Диана. Неуслышанное". В основу разоблачительного фильма легли уникальные архивные аудиозаписи, многие фрагменты которых ранее никогда не звучали в открытом доступе. Создатели получили доступ к массиву откровенных бесед общей длительностью около пяти часов, где Диана предельно честно рассказывает о жизни при дворе.

Эти пленки леди Ди надиктовывала в строгой секретности в 1991 году в Кенсингтонском дворце при посредничестве своего близкого друга Джеймса Колтхерста для биографа Эндрю Мортона. Находясь под постоянным психологическим давлением и чувствуя холодность со стороны окружения, принцесса решила зафиксировать собственную версию событий, которую от нее требовали скрывать официальные представители двора.

В готовящемся релизе зрители услышат архивные монологи самой Дианы. Часы аудиохроники показывают изнанку ее брака с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III). Принцесса откровенно говорит о жестких порядках при дворе, эмоциональной дистанции мужа, постоянном присутствии в их жизни Камиллы Паркер-Боулз, а также о собственной борьбе с тяжелой депрессией и булимией, на которые во дворце годами не обращали внимания.

В то время как официальные службы формировали образ благополучной монаршей четы, реальная обстановка за закрытыми дверями оставалась критической. Диана без прикрас описала взаимное отчуждение, манипуляции и чувство изоляции среди роскоши дворцовых залов.

Для правящего короля Карла III и королевы Камиллы этот проект станет серьезным репутационным испытанием. Создатели картины выбрали символичную дату: мировая премьера сериала запланирована на 31 августа 2027 года — ровно к 30-й годовщине со дня гибели принцессы Уэльской. Судя по всему, британской короне вновь придется держать ответ перед миллионами людей, для которых голос леди Ди по-прежнему звучит громче любых протокольных заявлений.