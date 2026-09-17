Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия

Абсолютное большинство людей даже не догадывается об этом.



Многие привыкли считать, что главным показателем физического здоровья в зрелом возрасте служит стрелка на напольных весах. Люди изнуряют себя диетами или, напротив, не обращают внимания на изменения в фигуре, полагая, что жировые отложения влияют лишь на размер одежды и работу сердца. Однако выводы международного научного сообщества заставляют взглянуть на процессы старения под совершенно другим углом.

Как сообщает интернет-издание ridlife.ru, масштабный метаанализ более 80 клинических исследований показал прямую взаимосвязь между атрофией мышечных волокон и разрушением нейронных связей в головном мозге. Проект был реализован объединенной командой исследователей из Университета Кертина в Австралии при сотрудничестве с коллегами из Великобритании, Канады, Таиланда и Италии.

Мышечный дефицит и гибель нейронов

Одной из главных причин ухудшения состояния мозга медики назвали саркопению — возрастное состояние, при котором человек теряет скелетную мышечную массу, физическую силу и выносливость. Выяснилось, что у пациентов с выраженной саркопенией вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера возрастает на внушительные 42% по сравнению с теми, кто сохраняет мышцы в тонусе.

"Дело не только в том, сколько вы весите. Поддержание мышечной функции и силы также важно с возрастом. Наши результаты позволяют предположить, что потеря мышц может быть важным предупреждающим признаком риска развития деменции", — заявила ведущий автор научной работы Урайпорн Буранасуксакул.

Специалисты подчеркивают: мышцы — это не просто инструмент движения, а активный метаболический орган. Они синтезируют особые белковые соединения — миокины, которые поддерживают эластичность сосудов, стимулируют нейропластичность и защищают клетки мозга от повреждений. Когда мускулатура атрофируется, центральная нервная система лишается важной биохимической поддержки.

Парадокс веса в пожилом возрасте

Еще одним важным выводом ученых стала неочевидная связь между массой тела, возрастом человека и здоровьем его когнитивной сферы. Оказалось, что влияние жировой ткани на мозг меняется на протяжении жизни.

В возрасте до 65 лет ожирение запускает системные воспалительные процессы, провоцирует сосудистые патологии и повышает риск ранних когнитивных нарушений. Однако после 65 лет картина меняется: у пожилых людей с умеренным избыточным весом риск столкнуться с деменцией оказался на 17% ниже, чем у их чрезмерно худощавых ровесников.

"Мы обнаружили, что ожирение в среднем возрасте было связано с более высоким риском развития деменции, но эта связь изменилась в более позднем возрасте. Это не означает, что люди должны специально набирать вес с возрастом. Скорее, это показывает нам, что связь между весом тела, старением и деменцией устроена гораздо сложнее, чем считалось ранее", — объяснил автор исследования, профессор Марио Сиерво.

Ученые связывают этот эффект с тем, что умеренный запас питательных веществ защищает пожилой организм от истощения при сопутствующих заболеваниях. Однако ключевым фактором остается качество тела: жировая ткань не должна замещать собой мышечный каркас.

Как сохранить ясность ума

Результаты исследования подтверждают: профилактику возрастных когнитивных нарушений необходимо начинать задолго до наступления старости. До 60 лет важно держать под контролем вес и не допускать накопления висцерального жира, а в более зрелом возрасте сделать упор на посильные силовые нагрузки, гимнастику, ежедневную ходьбу и достаточное количество белка в рационе. Сохранение мышечной массы — это один из самых надежных способов защитить мозг и продлить активное долголетие.