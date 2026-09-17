Легкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке

Страшная беда обрушилась на знаменитую актерскую династию, поставив жизнь ее представителя под смертельную угрозу из-за катастрофического поражения внутренних органов.



Громкая актерская династия, долгие десятилетия ассоциировавшаяся с триумфом на сцене и признанием зрителей, в последние годы переживает череду тяжелых испытаний. Очередные тревожные новости из медицинских кругов взволновали поклонников: сын Михаила Ефремова Николай столкнулся с серьезнейшими проблемами со здоровьем.

Речь идет о 35-летнем актере Николае Ефремове. Артист, чья жизнь за последние годы была омрачена тяжелыми травмами, проходит сложное лечение. Комплексное обследование показало, что дыхательная система мужчины работает с колоссальными перегрузками: легкие почти полностью разрушены, функция внешнего дыхания снизилась до критических показателей и составляет около 14% от нормы.

Медики диагностировали у артиста тяжелую форму бронхиальной астмы, осложненную диффузной эмфиземой и хроническим обструктивным бронхитом. Мужчина страдает от выраженной одышки и приступов удушья, а уровень насыщения крови кислородом (сатурация) опускался до тревожных 92%. Любая минимальная физическая активность вызывает у него резкое ухудшение самочувствия.

Одной из причин столь тяжелого поражения легких специалисты называют длительную и бесконтрольную табачную зависимость. Сообщалось, что актер выкуривал до нескольких пачек крепких сигарет в день, нанося непоправимый ущерб дыхательным путям. При этом побороть пагубную привычку артисту не удается даже под угрозой тяжелых осложнений.

Чтобы стабилизировать состояние пациента, врачи назначили ему протокол генно-инженерной биологической терапии. Современные таргетные препараты призваны остановить воспалительный процесс в бронхолегочной системе, однако реабилитация потребует длительного времени и строгого соблюдения рекомендаций.

Ситуация осложняется общим состоянием здоровья Николая. Помимо проблем с легкими, у него диагностирован рассеянный склероз — сложное заболевание центральной нервной системы. Его течение усугубилось после тяжелого инцидента летом 2023 года, когда артист выпал из окна квартиры на юге Москвы. Тогда хирурги буквально спасли ему жизнь, восстановив кости таза и конечностей после множественных переломов, а сам актер долгое время провел в коме.

Сейчас Николай Ефремов избегает общения с прессой, сосредоточившись на лечении. Родные и близкие надеются на стойкость организма артиста, однако врачи подчеркивают: ключевым фактором выздоровления остается полный и безоговорочный отказ от курения.