"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне

Привычный ежедневный рацион миллионов людей скрывает в себе смертельную опасность, масштабы которой превосходят последствия самых пагубных вредных привычек.



Многие люди искренне гордятся тем, что никогда в жизни не брали в руки сигарету, регулярно делают зарядку и стараются держаться подальше от табачного дыма. Человеку свойственно думать: раз легкие чисты, значит, организм находится в безопасности. Однако на обычной кухне ежедневно разворачиваются процессы, разрушающие сосуды и сердце не менее коварно, чем никотин. О скрытой угрозе, о которой в обществе до сих пор говорят недостаточно серьезно, прямо заявил известный врач, телеведущий Александр Мясников.

В личном блоге доктору задали вопрос: действительно ли человек, который не курит, но в избытке употребляет соль и сахар, вредит здоровью наравне с курильщиком? Ответ медика оказался категоричным.

"Да. "Белая смерть" уносит жизней больше, чем табак", — подчеркнул Александр Мясников.

Медицинская статистика подтверждает: сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты остаются главной причиной смертности в мире. И если вред курения наглядно проиллюстрирован предупреждениями на пачках, то соль и сахар попадают в рацион под видом привычных вкусовых добавок.



Избыток соли запускает цепочку негативных реакций: задерживает жидкость, создает нагрузку на почки, провоцирует спазм артерий и развитие гипертонии, со временем снижая эластичность сосудистой стенки. Сахар же бьет по углеводному обмену: вызывает резкие колебания инсулина, способствует жировому перерождению печени, ведет к лишнему весу, диабету второго типа и поддерживает скрытые воспалительные процессы. В сочетании эти факторы создают накопительный эффект, подрывающий здоровье даже в молодом возрасте.

Доктор Мясников обратил внимание и на эмоциональную сторону проблемы. Тяга к сладкому и соленому часто коренится в хроническом стрессе, переутомлении и фоновой тревоге. Еда нередко становится самым простым и доступным способом заглушить душевный дискомфорт.

Чтобы разорвать этот замкнутый круг, специалист предложил взглянуть на жизнь проще и философски отнестись к повседневным трудностям.

"Живите сегодняшним днем. "Вчера" умерло, "завтра" не наступило. И все воспринимайте как у Булгакова: "Николенька плакал, не зная, что все, что происходит — происходит к лучшему в этом лучшем из Миров!" — посоветовал читателям доктор.