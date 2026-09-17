Пугачева сделала тревожное заявление Тесты Оскандалившаяся Ивлеева вернулась в шоу-бизнес Игры Сонник

Топ новостей недели

Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признаниемЕдва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал Врачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организмВрачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организм "Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье

Лента новостей

Четверг 17 сентября

13:07Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия 10:45Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым 09:26"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне 00:33Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова 17:49Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 16:20Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта 13:33Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова 12:03Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 10:13Требование прокуратуры о пересмотре приговора обернулось катастрофой для рыдающей Лерчек 08:17Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог 17:28Раздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 16:10Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября 14:20Внутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли? 12:28"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах 10:14Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом 09:34Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 00:56Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи 21:52Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин 17:25Овнов доведут до бешенства, Львов попытаются обокрасть, а Козерогов накроет счастье: точный гороскоп на неделю 15:31"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину 13:25Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов 13:23Тяжелобольная актриса Лидия Федосеева-Шукшина разбила голову в собственных апартаментах 12:21Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России  11:41Названы 4 роковые ошибки в выходные, из-за которых утро понедельника превращается в настоящую пытку 10:32Силовики объявили масштабную охоту на беглых авторитетов банды "Сиротинские" 09:2388-летний Александр Збруев резко ответил на слухи об экстренной реанимации 00:58Забытый Новый год на Руси: какой тайный ритуал с огнем 14 сентября притягивал богатство на весь год 18:17Вирус осеннего безумия: какое опасное состояние накрывает миллионы людей сразу после отпуска 15:26Карл III публично унизил зарвавшихся Гарри и Меган 14:58Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья 12:12"Голос фальшивого воробья!": разъяренный Соседов публично размазал Пугачеву за позорное пение с Паулсом 07:35Роковое журавлиное вече: какая ошибка 13 сентября перекроет денежный поток и здоровье 17:53Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных 15:08Сигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками 12:56Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии 05:08Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток 20:15Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин  18:30Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой 17:18Москва создаёт технику для медицины будущего 16:10"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру 15:04МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет 14:28"Почувствовала неладное!": Клара Новикова со слезами выдала роковую деталь последней встречи с угасающим Кобзоном 12:03"Покаяния мы не услышали": Дзюник разнес Долину после ее слов о Марии Магдалине 10:51Найдено спасение от гипертонии: всего одна горсть в день защитит сердце и очистит сосуды 09:26Продюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина* 00:57Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: традиции, строгий пост и главные запреты великого праздника 20:01Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе 17:48Новая тайная должность иноагента Максима Галкина* в Лимасоле ошарашила поклонников Примадонны 16:24"Я стала Марией Магдалиной": лишившаяся жилья Долина ошарашила публику громким сравнением 14:31Убитая горем Рудковская раскрыла тайную трагедию Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне

Александр Мясников. Фото: &quot;Смотрим&quot; / &quot;Доктор Мясников&quot;
651

Привычный ежедневный рацион миллионов людей скрывает в себе смертельную опасность, масштабы которой превосходят последствия самых пагубных вредных привычек.

Многие люди искренне гордятся тем, что никогда в жизни не брали в руки сигарету, регулярно делают зарядку и стараются держаться подальше от табачного дыма. Человеку свойственно думать: раз легкие чисты, значит, организм находится в безопасности. Однако на обычной кухне ежедневно разворачиваются процессы, разрушающие сосуды и сердце не менее коварно, чем никотин. О скрытой угрозе, о которой в обществе до сих пор говорят недостаточно серьезно, прямо заявил известный врач, телеведущий Александр Мясников.

В личном блоге доктору задали вопрос: действительно ли человек, который не курит, но в избытке употребляет соль и сахар, вредит здоровью наравне с курильщиком? Ответ медика оказался категоричным.

"Да. "Белая смерть" уносит жизней больше, чем табак", — подчеркнул Александр Мясников.

Медицинская статистика подтверждает: сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты остаются главной причиной смертности в мире. И если вред курения наглядно проиллюстрирован предупреждениями на пачках, то соль и сахар попадают в рацион под видом привычных вкусовых добавок.

Избыток соли запускает цепочку негативных реакций: задерживает жидкость, создает нагрузку на почки, провоцирует спазм артерий и развитие гипертонии, со временем снижая эластичность сосудистой стенки. Сахар же бьет по углеводному обмену: вызывает резкие колебания инсулина, способствует жировому перерождению печени, ведет к лишнему весу, диабету второго типа и поддерживает скрытые воспалительные процессы. В сочетании эти факторы создают накопительный эффект, подрывающий здоровье даже в молодом возрасте.

Доктор Мясников обратил внимание и на эмоциональную сторону проблемы. Тяга к сладкому и соленому часто коренится в хроническом стрессе, переутомлении и фоновой тревоге. Еда нередко становится самым простым и доступным способом заглушить душевный дискомфорт.

Чтобы разорвать этот замкнутый круг, специалист предложил взглянуть на жизнь проще и философски отнестись к повседневным трудностям.

"Живите сегодняшним днем. "Вчера" умерло, "завтра" не наступило. И все воспринимайте как у Булгакова: "Николенька плакал, не зная, что все, что происходит — происходит к лучшему в этом лучшем из Миров!" — посоветовал читателям доктор.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2026, 09:26
Александр Мясников. Фото: "Смотрим" / "Доктор Мясников"
"Макс" / Доктор Мясников✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма

По теме

Доктор Мясников обнародовал пугающую правду, почему люди на самом деле стремительно набирают вес

Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия

Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия
Абсолютное большинство людей даже не догадывается об этом. Многие привыкли считать, что главным показателем физического здоровья в зрелом возрасте служит стрелка на напольных весах.

Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым

Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым
Горькая тайна взаимоотношений угасшей Примадонны и великого русского модельера вскрылась лишь спустя годы после его трагической смерти. Уход из жизни советского и российского кутюрье Вячеслава Зайцева весной 2023 года стал тяжелой утратой для мира отечественной культуры.

Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова

Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова
Семнадцатый день сентября в народном календаре издавна связывали с почитанием огненной стихии, требующей предельной осторожности и уважения к домашнему очагу. 17 сентября православная церковь совершает празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", а также чтит память святого пророка Моисея и священномученика Вавилы.

Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену

Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену
Освобождение после тюремного срока обернулось для Михаила Ефремова заметным финансовым успехом, сопоставимым с доходами ведущих звезд отечественных подмостков. 62-летний актер Михаил Ефремов, покинувший исправительную колонию в прошлом году, вернулся в профессию и вошел в число самых дорогих артистов страны.

Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта

Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта
Тайна древнее Клеопатры оказалась раскрыта. Историки и археологи на протяжении целого века бились над загадкой, способной переписать хроники Древнего мира.

Выбор читателей

15/09ВтрРаздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 16/09СрдУехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 16/09СрдТребование прокуратуры о пересмотре приговора обернулось катастрофой для рыдающей Лерчек 15/09ВтрВнутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли? 16/09СрдНазван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 15/09ВтрПсихолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября