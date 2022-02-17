Лукашенко призвал Зеленского перестать "танцевать под дудку сидящих за океаном командиров"

Если бы украинское руководство хотело бы мира в Донбассе, то уже давно завершило бы конфликт, считает белорусский лидер.

Белоруссия готова сделать все для России и Украины, если это поможет установить мир в Донбассе, заявил Александр Лукашенко в четверг, 17 февраля, на полигоне Осиповичский, где проходят белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022". По словам главы государства, республика готова поделиться "последним куском хлеба" со своими соседями.

Однако все дело в позиции нынешнего украинского руководства, считает Лукашенко. Мол, если в Киеве на самом деле хотели бы завершить конфликт в Донбассе, то уже давно сделали бы это. По мнению президента Белоруссии, Зеленский должен перестать "танцевать под дудку находящихся за океаном командиров" и озаботиться украинской землей.

Напомним, в этом году исполняется восемь лет вооруженному конфликту на востоке Украины и почти столько же – с момента подписания Минских соглашений, ни один пункт из которых не был выполнен по сей день.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведение референдума по Минским соглашениям. Такое голосование возможно провести, если других вариантов урегулирования ситуации в Донбассе не останется, рассказывала украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.