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Пятница 11 сентября

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"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру

Яна Поплавская. Фото: Rutube / Дорогая Редакция
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Грандиозный взлет и стремительное угасание главного голоса эпохи стали поводом для беспощадного публичного разбора, вскрывшего неприглядную изнанку закулисной жизни артиста.

Актриса, телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская резко высказалась в адрес певца SHAMAN (Ярослава Дронова). В эфире Rutube-канала "Дорогая Редакция" артистка заявила: исполнитель, претендовавший на статус главного голоса патриотической сцены, теряет позиции и превращается в заурядного артиста. По мнению Поплавской, причинами стали не только творческий застой и отсутствие новых масштабных композиций, но и перемены в окружении музыканта.

Ключевым фактором трансформации образа актриса назвала расставание певца с топ-менеджером и пиар-специалистом Еленой Мартыновой. Именно экс-супруга, по мнению Поплавской, выстраивала узнаваемый сценический имидж исполнителя, контролируя публичные проявления подопечного. Развод и последовавшие за ним события, как считает артистка, разрушили прежнее позиционирование.

"Пока SHAMAN молчал, все было хорошо. Очень часто известным людям, которым, может быть, не хватает образования или высокого IQ, лучше молчать. Чтобы вести за собой, поднимать, быть ориентиром, он должен стать легендой. А легенда не может рассказывать, где он держит свой микрофон — легенда не может в принципе ходить в туалет. Легенда не спит, не пьет, никогда не говорит глупостей, потому что это легенда. Это нужно людям. Вот Данко — это легенда. Вырвал сердце, нес. Вот он должен был нести. А он взял и уронил. И эти рассказы про куриные гузки, которые он ест со своей женой, про ножки — это все хорошо, но за закрытыми дверями", — заявила Поплавская.

Попытка артиста уйти от ореола недосягаемости и стать "ближе к народу" через спорные медийные ходы вызвала волну критики. Зрители и эксперты неоднозначно восприняли его эксцентричные перформансы — от видеороликов с поеданием байкальского льда до публичного сжигания одежды и намеков на загадочные разоблачения.

"Случился слом. Плиты развалились, которые, как я предполагаю, создала ему женщина, которая до этого занималась его имиджем, продвижением, карьерой. Предыдущий брак. Эта работа была направлена на то, чтобы этот SHAMAN, с дредами, белокурый, мощный — чтобы этот образ работал. И вдруг он оказался таким среднестатистическим, вроде не Шаманом, а таким парнишкой, у которого и голос вроде хороший, но песни куда-то ушли. К сожалению, все рухнуло. И мы опять оказались без молодого патриотичного фронтмена", — констатировала актриса.

Широкую известность Ярослав Дронов получил в 2022 году на фоне выхода песен "Встанем" и "Я русский". Важную роль в развитии его карьеры сыграло сотрудничество с продюсером Виктором Дробышем, однако после завершения совместной работы артист перешел на самостоятельное продюсирование.

Мнение Яны Поплавской отражает дискуссию, идущую в профессиональном сообществе: потеряв выверенную дистанцию с аудиторией и сместив акцент со смыслового творчества на бытовой эпатаж, артист рискует утратить статус символа эпохи, уступив место новым исполнителям.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2026, 16:10
Яна Поплавская. Фото: Rutube / Дорогая Редакция
Rutube / Дорогая Редакция✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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