Пугачева сделала тревожное заявление Тесты Оскандалившаяся Ивлеева вернулась в шоу-бизнес Игры Сонник

Топ новостей недели

Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признаниемЕдва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал Врачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организмВрачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организм "Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье

Лента новостей

Вторник 15 сентября

14:20Внутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли? 12:28"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах 10:14Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом 09:34Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 00:56Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи 21:52Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин 17:25Овнов доведут до бешенства, Львов попытаются обокрасть, а Козерогов накроет счастье: точный гороскоп на неделю 15:31"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину 13:25Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов 13:23Тяжелобольная актриса Лидия Федосеева-Шукшина разбила голову в собственных апартаментах 12:21Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России  11:41Названы 4 роковые ошибки в выходные, из-за которых утро понедельника превращается в настоящую пытку 10:32Силовики объявили масштабную охоту на беглых авторитетов банды "Сиротинские" 09:2388-летний Александр Збруев резко ответил на слухи об экстренной реанимации 00:58Забытый Новый год на Руси: какой тайный ритуал с огнем 14 сентября притягивал богатство на весь год 18:17Вирус осеннего безумия: какое опасное состояние накрывает миллионы людей сразу после отпуска 15:26Карл III публично унизил зарвавшихся Гарри и Меган 14:58Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья 12:12"Голос фальшивого воробья!": разъяренный Соседов публично размазал Пугачеву за позорное пение с Паулсом 07:35Роковое журавлиное вече: какая ошибка 13 сентября перекроет денежный поток и здоровье 17:53Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных 15:08Сигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками 12:56Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии 05:08Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток 20:15Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин  18:30Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой 17:18Москва создаёт технику для медицины будущего 16:10"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру 15:04МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет 14:28"Почувствовала неладное!": Клара Новикова со слезами выдала роковую деталь последней встречи с угасающим Кобзоном 12:03"Покаяния мы не услышали": Дзюник разнес Долину после ее слов о Марии Магдалине 10:51Найдено спасение от гипертонии: всего одна горсть в день защитит сердце и очистит сосуды 09:26Продюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина* 00:57Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: традиции, строгий пост и главные запреты великого праздника 20:01Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе 17:48Новая тайная должность иноагента Максима Галкина* в Лимасоле ошарашила поклонников Примадонны 16:24"Я стала Марией Магдалиной": лишившаяся жилья Долина ошарашила публику громким сравнением 14:31Убитая горем Рудковская раскрыла тайную трагедию Киркорова 14:20Московская область и Китай расширят сотрудничество в торговле, логистике и высоких технологиях 12:34"Неужели нельзя поделиться?": взбешенная Семенович раскрыла грязную изнанку войны с Булановой 10:50Экс-солистке группы "Мираж" Маргарите Суханкиной грозит уголовное дело 09:48Вот почему на самом деле Шуфутинскому годами не давали звание: продюсер выдал всю изнанку эстрады 01:02Денежная ловушка 10 сентября: какое простое действие с купюрами оставит семью без копейки до самой весны? 21:36Собянин: Около 35 станций метро будет построено до 2035 года 17:37"Выдал такую затрещину!": Мария Аронова раскрыла правду о высокомерии Безрукова и своем позоре 15:45Разгневанный Илья Резник публично размазал Ваню Дмитриенко: "Это ужасно и примитивно!" 14:58Депутат Чаплин: Садовый дом можно оформить как жилой для регистрации и догазификации 13:28Овны теряют силу, Девы на грани срыва, а у Водолеев каша в голове: почему в сентябре нас накрыла дикая усталость 12:00Баллы акции #ВыбираемВместе можно обменять на скидки в девяти аптечных сетях 11:52Сергей Собянин: МЦД-4 исполнилось три года
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах

Мария Аронова. Фото: kino-teatr.ru
475

Откровенное признание знаменитой актрисы приоткрыло завесу тайны над переменами в жизни ее взрослого наследника, заставившего звездную мать кардинально взяться за себя.

На светской премьере комедии Анны Матисон "Не по-детски" 54-летняя народная артистка России Мария Аронова с неподдельной гордостью и теплотой заговорила о сыне Владиславе. Как выяснилось, именно впечатляющий результат наследника в борьбе с лишним весом подтолкнул артистку к собственному преображению. Об этом сообщает Клео.ру.

Звезда театра и кино призналась, что пример сына буквально задел ее за живое. Владислав сумел сбросить 45 килограммов за один год, после чего матери стало неловко оставаться в прежних формах.

"Это я стараюсь не отставать от своего сына. На меня Владислав так действует: он за прошлый год похудел килограммов на 45. Думаю, сейчас среди журналисток есть такие девушки, которые столько вообще весят. Теперь он такой гордый, интервью дает с юмором. И мне вот так обидно стало, стыдно даже. А я что же? Вот и решила вслед за ним заняться собой, здоровьем. На удивление процесс пошел легко, без излишних страданий. Теперь вот отступать некуда", — разоткровенничалась актриса.

Кроме того, знаменитость поделилась подробностями личной жизни Владислава. Молодой человек пока не оформил официальный брак, однако уже нашел новую любовь и привел избранницу на премьеру. При этом Аронова продемонстрировала редкую семейную мудрость, подчеркнув, что сохраняет прекрасные отношения как с новой пассией сына, так и с его бывшей супругой, которую до сих пор считает близким человеком.

"Слава богу, у меня прекрасные с ней отношения. Дай бог, чтобы и с дочкой от первого брака у них все сложилось. Это важно. Ну и первая жена Владика — Катенька — замечательная. Всегда будет оставаться моей дочкой", — подчеркнула артистка.

Звездная мать также вспомнила, как необычно поздравила наследника с недавним днем рождения: семья заказала для него памятную массивную монету размером с крупный серебряный доллар, на которой с одной стороны выгравировали напутственные слова, а с другой — отчеканили профиль самого именинника.

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2026, 12:28
Мария Аронова. Фото: kino-teatr.ru
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева – подешевле, Пегова – подороже / любимые цветы российских звезд / сравниваем предпочтения знаменитых женщин РФ

Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Мария Аронова. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Выдал такую затрещину!": Мария Аронова раскрыла правду о высокомерии Безрукова и своем позоре
Мария Валерьевна Аронова

Мария Валерьевна Аронова актриса

Внутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли?

Внутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли?
Величайшая загадка мироздания, над разгадкой которой десятилетиями бьются лучшие умы человечества, неожиданно нашла свое объяснение. Чтобы выследить неуловимую темную материю, ученые десятилетиями закапывали в шахты гигантские резервуары с жидким ксеноном, выводили на орбиту сложные телескопы и строили циклопические подземные бункеры.

Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом

Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом
Неожиданные откровения эпатажной королевы шпагатов повергли ее преданных поклонников в настоящий шок. Привыкшая эпатировать публику откровенными фотосессиями на мальдивских пляжах, бесконечной демонстрацией фирменной растяжки и бурными романами, Анастасия Волочкова внезапно сменила привычный тон на мрачную тематику.

Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге

Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге
Череда громких скандалов и неприятностей, преследующих главную джазовую диву российской эстрады, пополнилась еще одним болезненным и внезапным ударом по репутации и кошельку. Народная артистка России Лариса Долина, чье имя в последние месяцы не сходит со страниц криминальных хроник из-за махинаций с элитной недвижимостью, столкнулась с серьезными проблемами на профессиональном поприще.

Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи

Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи
Пятнадцатый день сентября требует неукоснительного соблюдения древних правил безопасности. В середине первого осеннего месяца энергетика природы претерпевает серьезный излом.

Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин

Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин
Женщины сделали свой осознанный выбор в битве за сохранение молодости и защиту от фотостарения. Защита кожи от ультрафиолетового излучения давно перестала быть исключительно летней процедурой, актуальной только на пляжном отдыхе.

Выбор читателей

14/09Пнд"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину 14/09ПндОвнов доведут до бешенства, Львов попытаются обокрасть, а Козерогов накроет счастье: точный гороскоп на неделю 15/09ВтрЧерная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 13/09ВскВирус осеннего безумия: какое опасное состояние накрывает миллионы людей сразу после отпуска 14/09ПндСиловики объявили масштабную охоту на беглых авторитетов банды "Сиротинские" 14/09ПндТяжелобольная актриса Лидия Федосеева-Шукшина разбила голову в собственных апартаментах