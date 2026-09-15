"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах

Откровенное признание знаменитой актрисы приоткрыло завесу тайны над переменами в жизни ее взрослого наследника, заставившего звездную мать кардинально взяться за себя.



На светской премьере комедии Анны Матисон "Не по-детски" 54-летняя народная артистка России Мария Аронова с неподдельной гордостью и теплотой заговорила о сыне Владиславе. Как выяснилось, именно впечатляющий результат наследника в борьбе с лишним весом подтолкнул артистку к собственному преображению. Об этом сообщает Клео.ру.

Звезда театра и кино призналась, что пример сына буквально задел ее за живое. Владислав сумел сбросить 45 килограммов за один год, после чего матери стало неловко оставаться в прежних формах.

"Это я стараюсь не отставать от своего сына. На меня Владислав так действует: он за прошлый год похудел килограммов на 45. Думаю, сейчас среди журналисток есть такие девушки, которые столько вообще весят. Теперь он такой гордый, интервью дает с юмором. И мне вот так обидно стало, стыдно даже. А я что же? Вот и решила вслед за ним заняться собой, здоровьем. На удивление процесс пошел легко, без излишних страданий. Теперь вот отступать некуда", — разоткровенничалась актриса.

Кроме того, знаменитость поделилась подробностями личной жизни Владислава. Молодой человек пока не оформил официальный брак, однако уже нашел новую любовь и привел избранницу на премьеру. При этом Аронова продемонстрировала редкую семейную мудрость, подчеркнув, что сохраняет прекрасные отношения как с новой пассией сына, так и с его бывшей супругой, которую до сих пор считает близким человеком.

"Слава богу, у меня прекрасные с ней отношения. Дай бог, чтобы и с дочкой от первого брака у них все сложилось. Это важно. Ну и первая жена Владика — Катенька — замечательная. Всегда будет оставаться моей дочкой", — подчеркнула артистка.

Звездная мать также вспомнила, как необычно поздравила наследника с недавним днем рождения: семья заказала для него памятную массивную монету размером с крупный серебряный доллар, на которой с одной стороны выгравировали напутственные слова, а с другой — отчеканили профиль самого именинника.