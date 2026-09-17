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Четверг 17 сентября

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Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым

Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Горькая тайна взаимоотношений угасшей Примадонны и великого русского модельера вскрылась лишь спустя годы после его трагической смерти.

Уход из жизни советского и российского кутюрье Вячеслава Зайцева весной 2023 года стал тяжелой утратой для мира отечественной культуры. "Красный Диор", чьи коллекции в свое время покоряли мировые подиумы, до последних дней оставался символом вкуса и эпохи. Именно он стоял у истоков визуального триумфа Аллы Пугачевой: в восьмидесятые годы маэстро одевал признанных звезд советской сцены — Людмилу Зыкину, Эдиту Пьеху, а для Пугачевой разработал культовый черный балахон, ставший ее визитной карточкой на долгие десятилетия.

Однако за фасадом красивого творческого тандема скрывалась застарелая обида. Неожиданными подробностями закулисных отношений поделился близкий друг кутюрье, певец Юлиан. Артист вспомнил, с каким трепетом исполнители приходили в знаменитый Дом моды на проспекте Мира: сам Юлиан потратил первые серьезные гонорары на концертный костюм от Зайцева, считая это высшим признанием.

Но эстрадная верность оказалась недолговечной. С приходом девяностых и нулевых мода стремительно менялась, а на звездном небосклоне ярко зажглась звезда молодого Валентина Юдашкина. В этот период многие артисты перестали обращаться к Зайцеву, выбрав наряды нового фаворита эстрады. Сменила творческий вектор и сама Пугачева, отдав предпочтение коллекциям Юдашкина.

"Его фактически все артисты предали, с которыми он работал. Все побежали к Юдашкину одеваться. В том числе и Пугачева. А ведь именно Слава придумал ей знаменитые балахоны, которые скрывали все недостатки фигуры, подчеркивали достоинства. Но Алла ушла к Юдашкину, стала носить короткие юбки", — вспомнил Юлиан.

Для ранимого модельера этот уход стал болезненным ударом. Зайцев тяжело переживал потерю прежнего статуса, пытаясь в одиночку удержать на плаву Дом моды, столкнувшийся с финансовыми проблемами. Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым. Певица сделала шаг к примирению, лишь когда состояние здоровья модельера стало стремительно ухудшаться из-за болезни Паркинсона.

"Конечно, для него это было ударом. Но он свои переживания никогда не показывал. Его беспокоили свои дела, дела Дома моды. С Аллой они потом помирились. В последние годы она приходила к нему. Насколько я знаю, тесного общения не было. Но общаться со Славой всем было сложно из-за болезни", — отметил певец.

Когда 30 апреля 2023 года Вячеслава Зайцева не стало, артистка прервала молчание лишь спустя время, опубликовав в соцсетях лаконичное прощание: "Прощай, мой друг. Спасибо за все". Для близкого окружения модельера этот запоздалый жест стал напоминанием о том, как переменчива бывает дружба в мире шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2026, 10:45
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ТВ Центр"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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