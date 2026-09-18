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Пятница 18 сентября

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В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу

Фото: mos.ru
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Голосование на выборах в Государственную Думу объединило передовые цифровые платформы и классические избирательные механизмы в единую удобную систему.

В Москве официально стартовало голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также муниципальных депутатов столичного района Щукино. Избирательный процесс продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Горожанам предоставлен широкий выбор форматов для волеизъявления: проголосовать можно как дистанционно через интернет, так и лично на избирательных участках во всех округах столицы.

Принять участие в выборах депутатов Госдумы приглашают всех совершеннолетних жителей с постоянной регистрацией в Москве. Избирателям Щукина дополнительно предстоит определить новый состав районного совета депутатов.

Наиболее быстрым и комфортным способом участия в выборах остается дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на платформе elec.mos.ru. Онлайн-сервис доступен гражданам, имеющим стандартную или полную учетную запись на официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru.

Электронная система работает в непрерывном режиме с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Это позволяет сделать выбор в любое удобное время суток — утром, в течение рабочего дня или ночью. Получить цифровой бюллетень можно с любого устройства с доступом в интернет, включая смартфоны, планшеты и персональные компьютеры. Физическое местонахождение избирателя не имеет значения: отдать голос онлайн можно из любого региона России.

Для стабильного соединения специалисты рекомендуют заранее авторизоваться в личном кабинете mos.ru. Пользователям советуют применять отечественный "Яндекс Браузер" либо предварительно загрузить на устройство российские цифровые сертификаты безопасности. Кроме того, во избежание технических сбоев система электронного голосования может предложить отключить сервисы VPN и плагины браузера, блокирующие всплывающие окна.

Для тех, кто предпочитает очный формат, избирательные участки открылись во всех районах города. Они работают с 08:00 до 20:00 все три дня. Сделать выбор можно на любом удобном участке с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ). Устройства установлены в помещениях участковых избирательных комиссий, а также в ряде общественных пространств и центрах госуслуг "Мои документы". Для получения доступа к электронному терминалу достаточно отсканировать паспорт гражданина РФ.

При этом традиционные бумажные бюллетени остаются доступны. Получить бумажный бланк можно на том избирательном участке, к которому гражданин прикреплен по адресу постоянной регистрации.

Москва предоставила избирательные возможности и гостям мегаполиса. Граждане из других субъектов Российской Федерации, заранее оформившие заявление в рамках механизма "Мобильный избиратель", могут проголосовать за кандидатов в Государственную Думу на столичных участках через терминалы ТЭГ по месту фактического нахождения.

Кроме того, по решению Центральной избирательной комиссии РФ, жители ряда регионов получили возможность проголосовать в Москве на выборах глав своих субъектов.

Все граждане, отдавшие голос на выборах депутатов Государственной Думы в электронном формате — на сайте elec.mos.ru или через терминалы ТЭГ, — автоматически становятся участниками стимулирующей акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва" в рамках программы "Миллион призов".

Победители розыгрышей получат от одной тысячи до 50 тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Выигранные бонусы можно обменять на билеты в театры через сервис "Мосбилет", потратить на посещение столичных музеев и Московского зоопарка, направить на пополнение карты "Тройка", получить скидки в магазинах-партнерах и аптечных сетях или перечислить на благотворительность.

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18 сентября 2026, 09:16
Фото: mos.ru
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