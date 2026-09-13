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"Голос фальшивого воробья!": разъяренный Соседов публично размазал Пугачеву за позорное пение с Паулсом

Сергей Соседов. VK Видео / Сергей Соседов
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Очередная попытка беглой королевы эстрады напомнить миру о своем былом вокальном величии обернулась оглушительным фиаско и шквалом беспощадной критики.

В интернет-пространстве разгорелся скандал вокруг свежего домашнего видеоролика с участием Аллы Пугачевой. Обосновавшаяся в прибалтийской Юрмале артистка устроила импровизированный творческий вечер в кругу близких. Аккомпанировать исполнительнице взялся ее давний соратник — маэстро Раймонд Паулс. Звезда попыталась исполнить свой легендарный хит прошлых лет "Песня на бис", однако результат вместо ностальгического восторга вызвал у профессионалов недоумение.

Одним из первых на вокальный перформанс отреагировал музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Эксперт, славящийся бескомпромиссностью, жестко оценил нынешние вокальные возможности артистки. В беседе с журналистами издания "Общественная Служба Новостей" критик прямо заявил, что исполнительница не смогла чисто спеть песню, превратив музыкальное произведение в пародию на саму себя.

"Зачем на старости лет так позориться? Паулс тоже хорош! Но он хотя бы пытается музицировать, пальцы еще помнят все, а вот Пугачева, судя по всему, все забыла. Я ничего, кроме позора, в таких музыкальных сценках не вижу", — высказался Соседов.

Особое возмущение эксперта вызвал факт того, что окружение артистки продолжает выкладывать подобные домашние записи на всеобщее обозрение, разрушая образ великой вокалистки. Соседов не стал подбирать мягких эпитетов и резко отозвался о звучании Примадонны, сравнив ее нынешний вокал с "голосом фальшивого воробья".

По мнению обозревателя, с годами от уникального тембра певицы не осталось и следа. Накопившиеся возрастные недуги и отсутствие регулярных распевок привели к утрате певческого контроля. Вместо плотного и мощного звука публика услышала сбивчивое и не попадающее в тональность исполнение, вызывающее лишь грусть у ценителей советской эстрады.

К слову, это далеко не первый критический выпад Сергея Соседова в адрес уехавшей певицы. Ранее критик выступал с инициативой штрафовать эмигрировавших деятелей культуры за резкие высказывания в адрес родной страны и соотечественников, обращая внимание на то, что артистка продолжает получать пенсионные выплаты из бюджета РФ.

Появление ролика с небезупречным пением лишь укрепило аудиторию во мнении: эпоха вокального расцвета артистки осталась позади, а попытки исполнять сложнейший репертуар на домашних посиделках лишь подчеркивают необратимые перемены.

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2026, 12:12
Сергей Соседов. VK Видео / Сергей Соседов
"Общественная служба новостей"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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