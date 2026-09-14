Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов

По его словам, при долге более чем за два месяца исполнитель сначала направляет предупреждение и дает 20 дней на погашение. Затем услугу могут ограничить, а еще через 10 дней приостановить, напомнил Чаплин. При этом отопление и холодную воду в многоквартирном доме отключать за долги нельзя, обратил внимание он.
Чаплин советует перед заселением проверить последние квитанции, зафиксировать показания счетчиков и состояние квартиры.
В договоре также стоит определить, кто оплачивает ремонт при поломках. Депутат рассказал, что естественный износ обычно относится к ответственности собственника, а ущерб по вине жильца оплачивает арендатор.
«О поломке стоит сразу сообщить владельцу в переписке и зафиксировать повреждение»,
– заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Ранее Чаплин рассказал, как заставить управляющую компанию отремонтировать трубы и батареи в доме.