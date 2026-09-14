Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов

Арендатор может столкнуться с ограничением коммунальных услуг из-за задолженности собственника, поэтому ответственность за платежи необходимо заранее прописать в договоре. Такое заявление сделал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, при долге более чем за два месяца исполнитель сначала направляет предупреждение и дает 20 дней на погашение. Затем услугу могут ограничить, а еще через 10 дней приостановить, напомнил Чаплин. При этом отопление и холодную воду в многоквартирном доме отключать за долги нельзя, обратил внимание он.

Чаплин советует перед заселением проверить последние квитанции, зафиксировать показания счетчиков и состояние квартиры.

В договоре также стоит определить, кто оплачивает ремонт при поломках. Депутат рассказал, что естественный износ обычно относится к ответственности собственника, а ущерб по вине жильца оплачивает арендатор.

«О поломке стоит сразу сообщить владельцу в переписке и зафиксировать повреждение»,

– заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, как заставить управляющую компанию отремонтировать трубы и батареи в доме.