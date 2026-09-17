Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова

Семнадцатый день сентября в народном календаре издавна связывали с почитанием огненной стихии, требующей предельной осторожности и уважения к домашнему очагу.



17 сентября православная церковь совершает празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", а также чтит память святого пророка Моисея и священномученика Вавилы. В народном сознании эта дата неразрывно сплелась с древними поверьями о защите от пожаров и гроз.

Наши предки почитали этот день как праздник Неопалимой Купины и считали святой образ главной защитой от "красного петуха" — беспощадного огня, ударов молнии и поджогов. На Руси верили: огонь 17 сентября обладает особой силой, поэтому обращаться с ним следовало с величайшей бережностью.

Роковые запреты: чего нельзя делать 17 сентября

Правила этого дня старались соблюдать неукоснительно, чтобы не навлечь на дом беду:

Категорически запрещено ругаться и сквернословить возле огня. Будь то кухонная плита, костер во дворе или зажженная свеча — любые бранные слова, произнесенные рядом с пламенем, сулят разлад в семье. Считалось, что огонь впитывает негатив и может обернуться против хозяев.

Будь то кухонная плита, костер во дворе или зажженная свеча — любые бранные слова, произнесенные рядом с пламенем, сулят разлад в семье. Считалось, что огонь впитывает негатив и может обернуться против хозяев. Нельзя давать взаймы угли, спички или делиться огнем. В этот день огонь символизировал домашнее тепло и благополучие. Отдать частицу своего огня чужому человеку — значит добровольно поделиться удачей и достатком.

В этот день огонь символизировал домашнее тепло и благополучие. Отдать частицу своего огня чужому человеку — значит добровольно поделиться удачей и достатком. Запрещено тушить пламя небрежно. Нельзя задувать свечи с раздражением, заливать костер грязной водой или бросать в пламя мусор. Огонь требовал уважительного отношения, иначе в доме могли участиться бытовые неприятности.

Нельзя задувать свечи с раздражением, заливать костер грязной водой или бросать в пламя мусор. Огонь требовал уважительного отношения, иначе в доме могли участиться бытовые неприятности. Не отказывайте в помощи погорельцам и нуждающимся. Если к вам обратились за поддержкой те, кто потерял кров или переживает беду, скупость обернется финансовыми потерями. Помощь же вернется сторицей.

Если к вам обратились за поддержкой те, кто потерял кров или переживает беду, скупость обернется финансовыми потерями. Помощь же вернется сторицей. Не оставляйте дом пустым без присмотра. В этот день не советовали надолго оставлять жилье запертым. По поверьям, 17 сентября активизируются осенние лихорадки-кумохи, от которых дом берегли молитвой и уютом.

Традиции и обряды: как поставить защиту на свой дом

С самого утра верующие отправлялись в храмы, чтобы помолиться перед иконой Божией Матери "Неопалимая Купина". Заступницу просили уберечь дом от стихийных бедствий, сохранить скот и даровать мир в семье. Существовал обычай: с этой иконой обходили дом и хозяйственные постройки, создавая символическую духовную защиту.

Женщины 17 сентября традиционно убирали поздний лук на огородах, из-за чего дату нередко называли Луковым днем. Связки лука развешивали по углам комнат и у входа: считалось, что фитонциды и резкий запах очищают воздух от болезней и отгоняют недуги.

Вечером семья собиралась за столом при свече, благодаря уходящий день за хлеб и кров, избегая громких ссор и шумных увеселений.

Приметы погоды на 17 сентября 2026 года

По поведению растений и животных предки предсказывали характер приближающейся зимы:

Много плотной шелухи на луковицах — зима будет морозной и суровой.

Земля после дождя высыхает очень быстро — ненастная и дождливая погода затянется.

Муравьи делают кучи выше обычного — к сугробам и затяжным метелям.

Рябина усыпана гроздьями ягод — осень окажется сырой, а первые заморозки наступят рано.

Ежи строят гнезда на опушке леса — к мягкой зиме, а если прячутся вглубь чащи — к сильной стуже.

Проявите осторожность в обращении с огнем и электроприборами, сохраняйте мир с близкими и наведите уют в доме — тогда осенние холода пройдут спокойно и благополучно.