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Пятница 18 сентября

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Никаких сервизов: стартовало всенародное голосование за лучшие подарки ко Дню учителя

Фото: magnific.com
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На сайте Клео.ру началась масштабная битва за выбор лучшего подарка педагогу.

Приближение 5 октября традиционно повергает родительские чаты по всей стране в состояние стресса. В преддверии Дня учителя каждому хочется выразить искреннюю признательность наставникам за труд, терпение и заботу о детях. Однако поиск подходящего презента из года в год превращается в сложную задачу. Личные вещи или парфюмерия выглядят бестактно, коробки конфет и чайные наборы давно стали банальностью, а чересчур дорогие подношения ставят преподавателя в неловкое положение перед законом и руководством.

Чтобы избавить семьи от споров и помочь сделать практичный выбор, женский портал Клео.ру запустил открытое голосование. Каждый желающий может зайти на сайт издания или в официальный телеграм-канал и отдать голос за одного, двух или трех претендентов на звание идеального подарка стоимостью строго до 3000 рублей.

Практичные идеи до 3000 рублей: шорт-лист проекта

Организаторы подчеркивают: цель проекта — составить объективный рейтинг, основанный не на рекламных кампаниях, а на реальном опыте людей. Из множества вариантов эксперты отобрали девять функциональных, тактичных и полезных подарков, способных облегчить школьные будни:

  • Деловой недатированный ежедневник Attache Classic (формат А5). Практичный блокнот на 136 листов в аккуратную линейку. Помогает классному руководителю структурировать планы уроков, списки класса и текущие заметки.
  • Складной зонт-автомат Golden Apple. Открывается и закрывается нажатием одной кнопки за доли секунды. Незаменимая вещь в дождливую осеннюю пору по дороге на работу или во время школьных экскурсий.
  • Термоконтейнер для еды THERMOS THERMOlunch. Компактный ланч-бокс с вакуумной изоляцией и защитой от протекания, позволяющий педагогу пообедать теплой домашней едой прямо в учительской.
  • Настольный светильник GAUSS GTL602. Защита для глаз во время вечерней проверки тетрадей и контрольных работ. Гибкая ножка позволяет направлять световой луч в нужную точку, экономя место на рабочем столе.
  • Вечный деревянный календарь Perpetum mini. Настольный деревянный аксессуар ручной сборки, не привязанный к конкретному году. Долговечный предмет интерьера для учительского стола.
  • Портативный аккумулятор Xiaomi Redmi Fast Charge (20 000 мАч). Надежный источник энергии с поддержкой быстрой зарядки, позволяющий всегда оставаться на связи с родителями и коллегами.
  • Металлическая подставка-ограничитель для книг TORTA. Прочный держатель, сохраняющий порядок на полке и удерживающий журналы, методички и папки в вертикальном положении.
  • Эргономичная подушка под поясницу ForErgo. Надежно фиксируется на спинке кресла, снижая нагрузку на позвоночник при заполнении электронных журналов и отчетов.
  • Термокружка Contigo West Loop (0,47 л). Герметичная емкость, сохраняющая напиток горячим на протяжении нескольких уроков и защищающая документы от случайных капель на перемене.

Голосование на сайте Клео.ру уже открыто и займет всего пару кликов. Результаты опроса помогут родительским комитетам сделать безошибочный выбор и подарить учителю нужную вещь, которая не останется пылиться на полке.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2026, 12:30
Фото: magnific.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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