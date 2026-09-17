Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму

Система электронного голосования Москвы прошла комплексные стресс-тесты и готова обеспечить надежность, прозрачность и безопасность волеизъявления избирателей.



В столице завершился комплекс технических работ по подготовке городской платформы электронного голосования к предстоящим выборам, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. В эти дни москвичам предстоит избрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а жителям столичного района Щукино — дополнительно определить состав муниципальных депутатов. Горожанам предоставлен выбор формата голосования: выразить свою гражданскую позицию можно дистанционно онлайн на портале elec.mos.ru либо с помощью электронных терминалов (ТЭГ), установленных на всех избирательных участках мегаполиса.

Специалисты полностью настроили и всесторонне протестировали каждый элемент цифровой платформы. Проверку на надежность прошли пользовательские интерфейсы онлайн-голосования, стационарные терминалы, единый электронный список избирателей, а также аналитические алгоритмы распределения сетевых потоков. Особое внимание инженеры уделили разработке превентивных сценариев и интеграции резервных мощностей, призванных обеспечить непрерывность процесса голосования в условиях пиковых нагрузок или нештатных ситуаций.

Чтобы исключить перегрузку серверов в моменты максимального наплыва пользователей, на странице голосования предусмотрен алгоритм штатной электронной очереди. Если число одновременных обращений превысит расчетные пороги, система предложит избирателю подождать несколько секунд, плавно распределяя трафик без риска зависания сервиса. Разработчики подчеркивают, что кратковременное появление окна ожидания является штатным поведением платформы. Бесперебойность работы терминалов на избирательных участках дополнительно подстрахована дублирующими каналами связи и автономными источниками питания, которые подключаются при перепадах напряжения в электросети. Кроме того, протоколы кибербезопасности надежно защищают систему от DDoS-атак и попыток внешнего вмешательства.

Ключевой этап проверки работоспособности платформы был завершен 28 августа. В этот день состоялись традиционные открытые публичные испытания столичной системы голосования с участием москвичей. Горожане тестировали пиковые нагрузки и проверяли систему на прочность. По результатам тестирования техническая команда оптимизировала сетевой код и провела финальную отладку всей информационной инфраструктуры.

Гарантом честности, анонимности и неизменности результатов остается технология распределенного реестра. В процессе голосования каждый бюллетень, оформленный на сайте или через электронный терминал, мгновенно шифруется и записывается в блокчейн — цепочку информационных блоков. Изменить, подменить или удалить данные внутри этой базы технически невозможно. За сохранение тайны волеизъявления отвечает специальный анонимайзер: он разрывает связь между персональными данными гражданина и его фактическим выбором.

Узнать промежуточные результаты голосования до окончания выборов технически невозможно. Ключ расшифрования цифровых бюллетеней разделяется на несколько изолированных частей между независимыми хранителями задолго до старта голосования. Собрать ключ воедино и запустить автоматический подсчет голосов станет возможно строго после 20:00 20 сентября, когда в систему поступит последний электронный голос.

Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов Щукина продлятся три дня. Принять участие в голосовании имеют право совершеннолетние граждане России с постоянной регистрацией в Москве. Дистанционное онлайн-голосование на портале elec.mos.ru откроется в 08:00 18 сентября и будет доступно круглосуточно до 19:59 20 сентября. Избирательные участки будут открыты все три дня с 08:00 до 20:00.

Для участников онлайн-голосования город вновь проводит акцию "#ВыбираемВместе2026 — Москва" программы "Миллион призов". Каждый москвич, отдавший голос в электронном формате, автоматически станет участником розыгрыша и получит возможность выиграть от одной тысячи до 50 тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Баллы можно потратить на витрине городских поощрений: обменять на билеты в театры через сервис "Мосбилет", посетить столичные музеи и Московский зоопарк, получить скидки в продуктовых супермаркетах, магазинах одежды, обуви и аптечных сетях, пополнить карту "Тройка" или направить выигрыш на благотворительность.