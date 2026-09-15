Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября

Мучительное нежелание открывать глаза по утрам и тяжелая апатия в начале осени оказались не признаком банальной человеческой лени, а сигналом серьезного сбоя в работе нервной системы.

Пока мотивационные тренеры наперебой призывают начинать сентябрь с чистого листа, покорять карьерные вершины и штурмовать спортзалы, многие люди сталкиваются с совершенно иной реальностью. Единственным искренним желанием становится выключить будильник, задернуть шторы, спрятаться под одеяло и провести весь день в покое. Внутренний ресурс оказывается на нуле в первые же минуты после пробуждения. О скрытых биологических и психологических причинах этого состояния рассказала практикующий психолог Жанна Метель.

Биохимия увядания и гормональный спад

Осенняя хандра — это не каприз, а естественный физиологический процесс. Сокращение светового дня запускает в организме гормональную перестройку. Снижение интенсивности солнечного света ведет к падению уровня серотонина и дофамина — природных нейромедиаторов, отвечающих за бодрость, хорошее настроение и мотивацию.

На фоне биохимического спада мозг сталкивается с резким контрастом: после расслабленного тепла и отпускного режима человеку приходится быстро возвращаться в плотный рабочий график с ранними подъемами, дедлайнами и строгой дисциплиной.

Синдром упущенного лета

Вторым фактором стресса для психики становится так называемый синдром несбывшихся ожиданий. На протяжении теплых месяцев люди строят масштабные планы: съездить на море, освоить новый спорт, гулять ночами и проводить каждые выходные на природе.

Однако рутина часто вносит свои коррективы. Планы срываются, дела затягивают, а редкие свободные дни уходят на бытовые заботы. В результате с приходом сентября накатывает тоска не столько по самому ушедшему лету, сколько по нереализованным мечтам. Возникает неприятное ощущение, будто лучшее время года прошло мимо.

Ловушка токсичной продуктивности

Хуже всего, когда на фоне упадка сил включается механизм самокритики. Пытаясь соответствовать культу непрерывного успеха, люди с первых чисел сентября нагружают себя сверх меры: ставят будильник на два часа раньше, берут дополнительные задачи, садятся на жесткие диеты и начинают изнурительные тренировки.

Подобный штурм уязвимой нервной системы эксперт называет прямой дорогой к выгоранию. Организм воспринимает такую перегрузку как угрозу ресурсам и включает защитный режим энергосбережения — через апатию, сонливость и упадок сил.

Как восстановить энергию: практические шаги

Чтобы вернуть тонус и стабилизировать эмоциональное состояние, эксперт рекомендует простые правила:

Включите режим мягкой адаптации. Откажитесь от непосильных задач в первый месяц осени. Входите в рабочий ритм постепенно. Разрешите себе короткие паузы в течение дня и обязательно радуйте себя приятными мелочами. Добавьте больше света. Открывайте шторы по утрам, используйте теплое освещение дома. Старайтесь выходить на прогулку в обеденный перерыв: даже сквозь облака естественный свет стимулирует выработку серотонина. При этом экраны смартфонов и ноутбуков перед сном лучше отложить. Создайте новые приятные ритуалы. Перестаньте воспринимать жизнь как ожидание следующего лета. Наполните осень теплыми традициями: встречами с друзьями, походами на выставки, чтением книг, неспешными прогулками и домашним уютом.

Не стоит бороться со сменой сезонов через силу. Дайте организму время на перестройку, проявите заботу о себе — и внутренний ресурс восстановится естественным путем.