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Понедельник 14 сентября

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Забытый Новый год на Руси: какой тайный ритуал с огнем 14 сентября притягивал богатство на весь год

Фото: magnific.com
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Любая мелкая бытовая ошибка могла перечеркнуть благополучие семьи на целый год вперед.

В православном календаре 14 сентября отмечается Церковное новолетие (Начало индикта), а также день памяти преподобного Симеона Столпника. В народном месяцеслове эта дата получила название Семенов день или Семен Летопроводец. До реформ Петра I именно с этого дня на Руси начинался новый гражданский год. В крестьянском быту дата служила четкой границей: лето окончательно провожали, встречали первые Осенины и открывали свадебный сезон. Считалось, что 14 сентября пространство вокруг наполнено мощной энергетикой обновления, требующей соблюдения строгих правил.

Главные запреты: чего нельзя делать 14 сентября

С началом новолетия было связано множество строгих табу, ведь по поверьям, как человек проведет этот день, так и сложится весь его предстоящий год:

  • Категорически запрещено оставаться в долгах. Семенов день считался крайним сроком для всех финансовых расчетов, уплаты податей и закрытия договоров. Если войти в этот день с невыплаченным долгом или не вернуть занятое, весь следующий год придется провести в нужде и денежных трудностях.
  • Нельзя подметать пол и выносить мусор после заката. Тот, кто берется за веник или выносит сор из избы в вечерние часы 14 сентября, рискует собственноручно вымести из жилища достаток, здоровье и семейное согласие. Всю уборку старались завершить строго до наступления сумерек.
  • Не выбрасывайте остатки еды. Сметать крошки и выбрасывать хлеб в мусор в этот праздник считалось дурным знаком. Излишки праздничной трапезы отдавали домашним животным или раздавали нуждающимся.
  • Не отправляйтесь в дальнюю дорогу. Считалось, что путь, начатый на Семена Летопроводца, окажется сложным, полным препятствий и непредвиденных трат. Дальние поездки старались отложить хотя бы на сутки.
  • Запрещено ссориться и таить обиду. Любой конфликт, разгоревшийся в день новолетия, мог перерасти в затяжную вражду, отравляющую жизнь близким на долгие месяцы.

Традиции и обряды: как привлечь достаток на Семена Летопроводца

Главным сакральным ритуалом дня было возжигание "нового огня". Накануне вечером во всех домах деревни полностью тушили лампады, свечи и печи. Рано утром знахари и старейшины добывали свежее пламя древним способом — трением сухого дерева о дерево. От этого "живого" огня зажигали домашние очаги. Считалось, что новое пламя выжигает из углов болезни, невзгоды и притягивает в дом тепло, богатство и мир.

С 14 сентября начинались традиционные бабьи "засидки" — вечерние посиделки при свечах, за которыми женщины пряли лен, вышивали и пели песни. В этот же день открывался свадебный сезон: сватовство на Семена сулило крепкий, дружный и счастливый союз.

Еще одной колоритной традицией были обрядовые "похороны мух и тараканов". Насекомых помещали в маленькие самодельные гробики из моркови или репы и закапывали в землю подальше от избы. Верили, что вместе с домашними вредителями люди хоронят бедность, ссоры и недуги.

Для мальчиков четырех-пяти лет в этот день проводили обряд пострига: будущим мужчинам состригали первые пряди волос и торжественно сажали на коня, благословляя на крестьянский и воинский труд.

Приметы погоды на 14 сентября 2026 года

По поведению птиц и природным явлениям в день Летопроводца безошибочно определяли погоду на всю предстоящую осень:

  • Ясный и теплый день 14 сентября — к сухому, мягкому бабьему лету и долгой теплой осени.
  • В воздухе летает много паутины — осень окажется долгой и ясной, а зима наступит с опозданием.
  • Грязь и слякоть под ногами — осенние месяцы будут дождливыми и сырыми.
  • Гуси и журавли собираются в стаи и улетают на юг — жди ранних заморозков и скорого первого снега.
  • Ветер дует с юга — предстоящая зима будет мягкой и снежной.

Встретьте 14 сентября с легким сердцем, рассчитайтесь со старыми долгами, зажгите дома свечу и поблагодарите уходящее лето за дары — тогда наступающий год принесет в ваш дом только согласие, достаток и мир.

Шоу-бизнес в Telegram

14 сентября 2026, 00:58
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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