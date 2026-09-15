Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом

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Вторник 15 сентября

10:14Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом 09:34Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 00:56Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи 21:52Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин 17:25Овнов доведут до бешенства, Львов попытаются обокрасть, а Козерогов накроет счастье: точный гороскоп на неделю 15:31"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину 13:25Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов 13:23Тяжелобольная актриса Лидия Федосеева-Шукшина разбила голову в собственных апартаментах 12:21Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России  11:41Названы 4 роковые ошибки в выходные, из-за которых утро понедельника превращается в настоящую пытку 10:32Силовики объявили масштабную охоту на беглых авторитетов банды "Сиротинские" 09:2388-летний Александр Збруев резко ответил на слухи об экстренной реанимации 00:58Забытый Новый год на Руси: какой тайный ритуал с огнем 14 сентября притягивал богатство на весь год 18:17Вирус осеннего безумия: какое опасное состояние накрывает миллионы людей сразу после отпуска 15:26Карл III публично унизил зарвавшихся Гарри и Меган 14:58Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья 12:12"Голос фальшивого воробья!": разъяренный Соседов публично размазал Пугачеву за позорное пение с Паулсом 07:35Роковое журавлиное вече: какая ошибка 13 сентября перекроет денежный поток и здоровье 17:53Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных 15:08Сигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками 12:56Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии 05:08Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток 20:15Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин  18:30Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой 17:18Москва создаёт технику для медицины будущего 16:10"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру 15:04МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет 14:28"Почувствовала неладное!": Клара Новикова со слезами выдала роковую деталь последней встречи с угасающим Кобзоном 12:03"Покаяния мы не услышали": Дзюник разнес Долину после ее слов о Марии Магдалине 10:51Найдено спасение от гипертонии: всего одна горсть в день защитит сердце и очистит сосуды 09:26Продюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина* 00:57Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: традиции, строгий пост и главные запреты великого праздника 20:01Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе 17:48Новая тайная должность иноагента Максима Галкина* в Лимасоле ошарашила поклонников Примадонны 16:24"Я стала Марией Магдалиной": лишившаяся жилья Долина ошарашила публику громким сравнением 14:31Убитая горем Рудковская раскрыла тайную трагедию Киркорова 14:20Московская область и Китай расширят сотрудничество в торговле, логистике и высоких технологиях 12:34"Неужели нельзя поделиться?": взбешенная Семенович раскрыла грязную изнанку войны с Булановой 10:50Экс-солистке группы "Мираж" Маргарите Суханкиной грозит уголовное дело 09:48Вот почему на самом деле Шуфутинскому годами не давали звание: продюсер выдал всю изнанку эстрады 01:02Денежная ловушка 10 сентября: какое простое действие с купюрами оставит семью без копейки до самой весны? 21:36Собянин: Около 35 станций метро будет построено до 2035 года 17:37"Выдал такую затрещину!": Мария Аронова раскрыла правду о высокомерии Безрукова и своем позоре 15:45Разгневанный Илья Резник публично размазал Ваню Дмитриенко: "Это ужасно и примитивно!" 14:58Депутат Чаплин: Садовый дом можно оформить как жилой для регистрации и догазификации 13:28Овны теряют силу, Девы на грани срыва, а у Водолеев каша в голове: почему в сентябре нас накрыла дикая усталость 12:00Баллы акции #ВыбираемВместе можно обменять на скидки в девяти аптечных сетях 11:52Сергей Собянин: МЦД-4 исполнилось три года 10:56"Никого из них не жалко": разъяренный Михалков жестко растоптал Пугачеву и сбежавших из страны звезд 09:37Скандал с чужим имуществом обернулся для Елены Малышевой позорным судебным иском
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Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом

Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Неожиданные откровения эпатажной королевы шпагатов повергли ее преданных поклонников в настоящий шок.

Привыкшая эпатировать публику откровенными фотосессиями на мальдивских пляжах, бесконечной демонстрацией фирменной растяжки и бурными романами, Анастасия Волочкова внезапно сменила привычный тон на мрачную тематику. В свои 50 лет заслуженная артистка России решила во всеуслышание заговорить о собственной кончине, заставив аудиторию забеспокоиться о ее душевном состоянии.

В откровенном разговоре с журналистами знаменитая блондинка затронула тему, которую большинство людей предпочитает обходить стороной. Звезда призналась, что с тревогой смотрит в будущее, поскольку до сих пор не понимает, кто именно из ее окружения возьмет на себя скорбные хлопоты и организует траурную церемонию прощания, когда ее не станет.

"Когда я уйду из жизни, я даже не знаю, кто будет заниматься моими похоронами. Мне главное, чтобы люди пришли: и мои зрители, и любящие меня люди. Не хочу я плакать, я не собираюсь умирать", — эмоционально высказалась Анастасия, пытаясь скрыть накатившие переживания.

Несмотря на подобные мысли, покупать себе место на кладбище заранее бывшая прима Большого театра наотрез отказывается. Волочкова назвала предварительное бронирование земли сущей "фигней", заявив, что истинно верующий и жизнелюбивый человек не должен притягивать к себе смерть бумажной волокитой. Впрочем, артистка надеется, что за былые заслуги перед отечественным искусством для нее найдется достойное место на престижном столичном погосте рядом с выдающимися деятелями культуры.

Куда больше практической стороны вопроса танцовщицу волнует визуальная сторона церемонии. Даже свой уход в мир иной королева светских хроник видит как спектакль с элементами балетного лоска. Волочкова уже в деталях продумала оформление траурного ритуала.

Звезда хочет, чтобы ее упокоили в белоснежном гробу, декорированном золотой патиной и украшенном эмблемой лебедя — в память о ее коронной партии в "Лебедином озере". Кроме того, артистка настаивает на том, чтобы ее похоронили в профессиональных пуантах, напоминающих о сцене, которой она отдала всю жизнь.

Главным же пожеланием для поклонников стала просьба о цветах. Танцовщица подчеркнула, что после ее ухода к мемориалу должны приносить охапки белых роз, ставших главным атрибутом ее сценического образа.

За этими театральными фантазиями публика разглядела глубокое личное одиночество. Окруженная персоналом в просторном подмосковном доме, пережившая непростые отношения с матерью и взрослеющей дочерью Ариадной, артистка дала понять: в трудную минуту рядом с ней может не оказаться по-настоящему близкого человека.

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2026, 10:14
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

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