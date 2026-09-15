Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом

Неожиданные откровения эпатажной королевы шпагатов повергли ее преданных поклонников в настоящий шок.

Привыкшая эпатировать публику откровенными фотосессиями на мальдивских пляжах, бесконечной демонстрацией фирменной растяжки и бурными романами, Анастасия Волочкова внезапно сменила привычный тон на мрачную тематику. В свои 50 лет заслуженная артистка России решила во всеуслышание заговорить о собственной кончине, заставив аудиторию забеспокоиться о ее душевном состоянии.

В откровенном разговоре с журналистами знаменитая блондинка затронула тему, которую большинство людей предпочитает обходить стороной. Звезда призналась, что с тревогой смотрит в будущее, поскольку до сих пор не понимает, кто именно из ее окружения возьмет на себя скорбные хлопоты и организует траурную церемонию прощания, когда ее не станет.

"Когда я уйду из жизни, я даже не знаю, кто будет заниматься моими похоронами. Мне главное, чтобы люди пришли: и мои зрители, и любящие меня люди. Не хочу я плакать, я не собираюсь умирать", — эмоционально высказалась Анастасия, пытаясь скрыть накатившие переживания.

Несмотря на подобные мысли, покупать себе место на кладбище заранее бывшая прима Большого театра наотрез отказывается. Волочкова назвала предварительное бронирование земли сущей "фигней", заявив, что истинно верующий и жизнелюбивый человек не должен притягивать к себе смерть бумажной волокитой. Впрочем, артистка надеется, что за былые заслуги перед отечественным искусством для нее найдется достойное место на престижном столичном погосте рядом с выдающимися деятелями культуры.

Куда больше практической стороны вопроса танцовщицу волнует визуальная сторона церемонии. Даже свой уход в мир иной королева светских хроник видит как спектакль с элементами балетного лоска. Волочкова уже в деталях продумала оформление траурного ритуала.

Звезда хочет, чтобы ее упокоили в белоснежном гробу, декорированном золотой патиной и украшенном эмблемой лебедя — в память о ее коронной партии в "Лебедином озере". Кроме того, артистка настаивает на том, чтобы ее похоронили в профессиональных пуантах, напоминающих о сцене, которой она отдала всю жизнь.

Главным же пожеланием для поклонников стала просьба о цветах. Танцовщица подчеркнула, что после ее ухода к мемориалу должны приносить охапки белых роз, ставших главным атрибутом ее сценического образа.

За этими театральными фантазиями публика разглядела глубокое личное одиночество. Окруженная персоналом в просторном подмосковном доме, пережившая непростые отношения с матерью и взрослеющей дочерью Ариадной, артистка дала понять: в трудную минуту рядом с ней может не оказаться по-настоящему близкого человека.