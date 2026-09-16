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Среда 16 сентября

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Прокуратура нанесла сокрушительный удар по рыдающей Лерчек

Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @NadinStrelets
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Свобода блогера Валерии Чекалиной вновь оказалась под вопросом.

Казалось бы, блогер Валерия Чекалина, известная многомиллионной аудитории как Лерчек, смогла вздохнуть с облегчением после оглашения решения в суде первой инстанции. Однако спокойствие длилось недолго. Государственное обвинение не согласилось с мягкостью вынесенного вердикта и официально потребовало от Московского городского суда пересмотреть решение по резонансному уголовному делу о незаконном выводе сотен миллионов рублей за рубеж.

Как сообщает СМИ со ссылкой на источник в судебных органах, представители прокуратуры подали апелляционное представление на решение суда. Ведомство настаивает на пересмотре приговора Гагаринского районного суда Москвы, посчитав назначенное наказание недостаточным для масштабов совершенных финансовых нарушений.

Ранее суд признал Чекалину виновной в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Блогеру назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, обязали выплатить штраф в размере 763,5 миллиона рублей, а также на три года запретили администрировать сайты и вести публичную деятельность в интернете.

Сама Лерчек и ее защитники рассчитывали оспорить это решение, подав апелляционную жалобу с целью снизить сумму штрафа и снять ограничения на работу в социальных сетях. Однако позиция прокуратуры осложнила ситуацию для защиты: теперь над блогером нависла вероятность ужесточения вердикта — вплоть до замены условного наказания на реальный срок.

В основу уголовного дела легли доходы от продажи фитнес-марафонов и косметики. По версии следствия, средства, полученные от интернет-проектов, через сложную финансовую цепочку выводились на зарубежные счета, в том числе в ОАЭ, с нарушением требований валютного законодательства РФ.

Судебные разбирательства уже кардинально изменили привычную жизнь интернет-звезды: домашний арест, ношение электронного браслета, развод с супругом Артемом Чекалиным и распродажа имущества для покрытия налоговых претензий. Если Мосгорсуд примет доводы стороны обвинения, пятилетний условный срок может превратиться для блогера в реальное заключение.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2026, 10:13
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @NadinStrelets
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