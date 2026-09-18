Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться

Ефремов тяжело болен Тесты Поклонники Чуриковой бьют тревогу из-за ее могилы Игры Сонник

Топ новостей недели

Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признаниемЕдва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал Врачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организмВрачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организм "Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье

Лента новостей

Четверг 17 сентября

00:59Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться 20:04Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах 20:04Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму 17:31Легкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке 16:04Появившуюся в неожиданном образе Пересильд осыпали насмешками 15:22Тысячи мам и пап назвали лучший школьный рюкзак для спасения детской осанки 14:37Четыре года под гниющим крестом: сбежавший в Дубай сын Инны Чуриковой наплевал на память матери 14:10В Подмосковье открыли завод железобетонных префабов за 5 млрд рублей 13:07Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия 10:45Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым 09:26"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне 00:33Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова 17:49Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 16:20Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта 13:33Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова 12:03Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 10:13Требование прокуратуры о пересмотре приговора обернулось катастрофой для рыдающей Лерчек 08:17Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог 17:28Раздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 16:10Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября 14:20Внутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли? 12:28"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах 10:14Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом 09:34Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 00:56Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи 21:52Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин 17:25Овнов доведут до бешенства, Львов попытаются обокрасть, а Козерогов накроет счастье: точный гороскоп на неделю 15:31"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину 13:25Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов 13:23Тяжелобольная актриса Лидия Федосеева-Шукшина разбила голову в собственных апартаментах 12:21Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России  11:41Названы 4 роковые ошибки в выходные, из-за которых утро понедельника превращается в настоящую пытку 10:32Силовики объявили масштабную охоту на беглых авторитетов банды "Сиротинские" 09:2388-летний Александр Збруев резко ответил на слухи об экстренной реанимации 00:58Забытый Новый год на Руси: какой тайный ритуал с огнем 14 сентября притягивал богатство на весь год 18:17Вирус осеннего безумия: какое опасное состояние накрывает миллионы людей сразу после отпуска 15:26Карл III публично унизил зарвавшихся Гарри и Меган 14:58Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья 12:12"Голос фальшивого воробья!": разъяренный Соседов публично размазал Пугачеву за позорное пение с Паулсом 07:35Роковое журавлиное вече: какая ошибка 13 сентября перекроет денежный поток и здоровье 17:53Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных 15:08Сигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками 12:56Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии 05:08Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток 20:15Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин  18:30Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой 17:18Москва создаёт технику для медицины будущего 16:10"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру 15:04МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет 14:28"Почувствовала неладное!": Клара Новикова со слезами выдала роковую деталь последней встречи с угасающим Кобзоном
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться

Фото сгенерировано ИИ
192

Любое неосторожное слово или пустая клятва могли мгновенно сломать человеческую судьбу.

В православном календаре 18 сентября совершается память святого пророка Захарии и праведной Елисаветы — родителей святого Иоанна Крестителя. В народной традиции этот день получил колоритные названия: день Захария и Елизаветы, Кумохин день или день Изгнания кумохи.

Кумохой наши предки называли духа осенней лихорадки и простуд. Верили, что к середине сентября нечистая сила бродит по селениям и выискивает ослабленных людей, чтобы наслать недуги. Именно поэтому 18 сентября считалось днем строгого порядка, чистоты и защитных обрядов.

Главные запреты: чего нельзя делать 18 сентября

Энергетика дня праведной Елисаветы требует внутренней сдержанности и аккуратности. Нарушение правил, по поверьям, сулило болезни и разлад в семье:

  • Категорически запрещено сквернословить, проклинать и желать зла. Святая Елисавета обладала пророческим даром и первой открыла миру тайну о рождении Спасителя. Любое грубое слово, сплетня или злое пожелание, произнесенные 18 сентября, по поверьям, возвращаются к сказавшему неприятностями и душевным разладом.
  • Нельзя давать пустые обещания и клятвы. Вспоминая, как святой Захария временно лишился дара речи из-за сомнений в словах архангела, предки строго следили за сказанным. Тот, кто 18 сентября нарушит данное слово или обманет близкого, рискует надолго утратить доверие и навлечь на себя череду неудач.
  • Запрещено ходить в неопрятной одежде и пренебрегать чистотой. Считалось, что кумоха липнет к беспорядку и лени. Тот, кто пренебрегает опрятностью и гигиеной, рискует провести осень в простудах и упадке сил.
  • Не отказывайте в помощи беременным женщинам и матерям. Праведная Елисавета почитается как заступница женщин, ожидающих ребенка, и покровительница материнства. Обидеть будущую мать или отказать ей в поддержке считалось тяжким грехом, ведущим к бедам в собственном доме.
  • Не впускайте в дом сомнительных незнакомцев и не держите двери распахнутыми.Предки опасались пускать на порог чужаков, чтобы вместе с ними в избу не проникли болезни и сглаз.

Традиции и обряды: как защитить дом березовым веником

Главным обычаем 18 сентября было изгнание сезонных хворей с помощью березы. Мужчины и женщины с утра отправлялись в лес, срезали свежие березовые ветви и вязали веники.

Обязательным ритуалом считалось истопить жаркую баню и хорошо попариться: верили, что березовые листья выгоняют из тела застарелую усталость, ломоту в суставах и защищают от простуд на всю осень. Печную золу иногда рассыпали тонкой полосой у порога, символически закрывая вход для дурного глаза.

В народе этот день также связывали с предсказаниями и вещими знаками: люди внимательно прислушивались к снам и интуиции, стараясь разглядеть подсказки судьбы на предстоящую зиму.

Приметы погоды на 18 сентября 2026 года

Природа в Кумохин день подсказывала, какой будет погода в ближайшие месяцы:

  • Листья на рябине пожелтели раньше обычного — осень окажется короткой, а морозы грянут задолго до декабря.
  • На рябине много крупных ягод — к дождливой, сырой и ветреной осени.
  • Тонкая шелуха на луке — зима ожидается мягкой, снежной и с частыми оттепелями.
  • Облака на закате окрасились в багровый цвет — к сильному ветру и резкой перемене погоды.
  • Лягушки прячутся на глубину водоемов — скоро ударят первые устойчивые заморозки.

Проведите 18 сентября в спокойствии и доброжелательности, следите за чистотой речи, проявите заботу о матерях и наведите порядок в доме, чтобы осенние холода прошли без болезней и невзгод.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2026, 00:59
Фото сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова

Легкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке

Легкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке
Страшная беда обрушилась на знаменитую актерскую династию, поставив жизнь ее представителя под смертельную угрозу из-за катастрофического поражения внутренних органов. Громкая актерская династия, долгие десятилетия ассоциировавшаяся с триумфом на сцене и признанием зрителей, в последние годы переживает череду тяжелых испытаний.

Появившуюся в неожиданном образе Пересильд осыпали насмешками

Появившуюся в неожиданном образе Пересильд осыпали насмешками
Внезапная попытка первой актрисы-космонавта освоить молодежный тренд обернулась для знаменитости оглушительным конфузом и волной беспощадного сетевого троллинга. Заслуженная артистка России Юлия Пересильд, покорившая околоземную орбиту на съемках космической драмы "Вызов", привыкла удивлять публику смелыми экспериментами и драматическими ролями.

Тысячи мам и пап назвали лучший школьный рюкзак для спасения детской осанки

Тысячи мам и пап назвали лучший школьный рюкзак для спасения детской осанки
Клео.ру представил рейтинг лучших рюкзаков для учеников начальной школы. Сборы ребенка в начальную школу — это ежегодный стресс и непростая задача со звездочкой для всей семьи.

Четыре года под гниющим крестом: сбежавший в Дубай сын Инны Чуриковой наплевал на память матери

Четыре года под гниющим крестом: сбежавший в Дубай сын Инны Чуриковой наплевал на память матери
Удручающая картина на последнем пристанище одной из величайших актрис отечественной сцены обнажила неприглядную правду о жестоком равнодушии и предательстве памяти. Приближается очередная годовщина со дня ухода из жизни королевы сцены, народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия

Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия
Абсолютное большинство людей даже не догадывается об этом. Многие привыкли считать, что главным показателем физического здоровья в зрелом возрасте служит стрелка на напольных весах.

Выбор читателей

16/09СрдУехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 16/09СрдТребование прокуратуры о пересмотре приговора обернулось катастрофой для рыдающей Лерчек 17/09Чтв"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне 16/09СрдНазван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 16/09СрдСенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта 16/09СрдОтар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова