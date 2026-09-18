Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться

Любое неосторожное слово или пустая клятва могли мгновенно сломать человеческую судьбу.

В православном календаре 18 сентября совершается память святого пророка Захарии и праведной Елисаветы — родителей святого Иоанна Крестителя. В народной традиции этот день получил колоритные названия: день Захария и Елизаветы, Кумохин день или день Изгнания кумохи.

Кумохой наши предки называли духа осенней лихорадки и простуд. Верили, что к середине сентября нечистая сила бродит по селениям и выискивает ослабленных людей, чтобы наслать недуги. Именно поэтому 18 сентября считалось днем строгого порядка, чистоты и защитных обрядов.

Главные запреты: чего нельзя делать 18 сентября

Энергетика дня праведной Елисаветы требует внутренней сдержанности и аккуратности. Нарушение правил, по поверьям, сулило болезни и разлад в семье:

Категорически запрещено сквернословить, проклинать и желать зла. Святая Елисавета обладала пророческим даром и первой открыла миру тайну о рождении Спасителя. Любое грубое слово, сплетня или злое пожелание, произнесенные 18 сентября, по поверьям, возвращаются к сказавшему неприятностями и душевным разладом.

Нельзя давать пустые обещания и клятвы. Вспоминая, как святой Захария временно лишился дара речи из-за сомнений в словах архангела, предки строго следили за сказанным. Тот, кто 18 сентября нарушит данное слово или обманет близкого, рискует надолго утратить доверие и навлечь на себя череду неудач.

Запрещено ходить в неопрятной одежде и пренебрегать чистотой. Считалось, что кумоха липнет к беспорядку и лени. Тот, кто пренебрегает опрятностью и гигиеной, рискует провести осень в простудах и упадке сил.

Не отказывайте в помощи беременным женщинам и матерям. Праведная Елисавета почитается как заступница женщин, ожидающих ребенка, и покровительница материнства. Обидеть будущую мать или отказать ей в поддержке считалось тяжким грехом, ведущим к бедам в собственном доме.

Не впускайте в дом сомнительных незнакомцев и не держите двери распахнутыми.Предки опасались пускать на порог чужаков, чтобы вместе с ними в избу не проникли болезни и сглаз.

Традиции и обряды: как защитить дом березовым веником

Главным обычаем 18 сентября было изгнание сезонных хворей с помощью березы. Мужчины и женщины с утра отправлялись в лес, срезали свежие березовые ветви и вязали веники.

Обязательным ритуалом считалось истопить жаркую баню и хорошо попариться: верили, что березовые листья выгоняют из тела застарелую усталость, ломоту в суставах и защищают от простуд на всю осень. Печную золу иногда рассыпали тонкой полосой у порога, символически закрывая вход для дурного глаза.

В народе этот день также связывали с предсказаниями и вещими знаками: люди внимательно прислушивались к снам и интуиции, стараясь разглядеть подсказки судьбы на предстоящую зиму.

Приметы погоды на 18 сентября 2026 года

Природа в Кумохин день подсказывала, какой будет погода в ближайшие месяцы:

Листья на рябине пожелтели раньше обычного — осень окажется короткой, а морозы грянут задолго до декабря.

На рябине много крупных ягод — к дождливой, сырой и ветреной осени.

Тонкая шелуха на луке — зима ожидается мягкой, снежной и с частыми оттепелями.

Облака на закате окрасились в багровый цвет — к сильному ветру и резкой перемене погоды.

Лягушки прячутся на глубину водоемов — скоро ударят первые устойчивые заморозки.

Проведите 18 сентября в спокойствии и доброжелательности, следите за чистотой речи, проявите заботу о матерях и наведите порядок в доме, чтобы осенние холода прошли без болезней и невзгод.