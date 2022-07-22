"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского

Максим Галкин и Владимир Зеленский ценятся "кураторами" за одинаковые качества, уверен бывший депутат.

О жизни некогда популярного в России пародиста Максима Галкина периодически всплывают все новые подробности. Сбежавший с родины артист сегодня находится под пристальным вниманием не только прессы и общественности, но и компетентных должностных лиц. Один из них даже раскрыл тайную связь шоумена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что после начала специальной военной операции в Донбассе супруг Народной артистки СССР Аллы Пугачевой решил хайпануть на политической ситуации и обрушился с критикой в адрес руководства страны. Фейки о России он продолжает распространять и сейчас, зарабатывая тем самым семье на хлеб.

К слову, после переезда в Израиль звездная чета даже решила распрощаться со своим легендарным замком. Как отметил экс-депутат Государственной Думы РФ Роман Худяков, артисты пытаются продать свое имение за 700 миллионов рублей, хотя роскошный дом оценивается в миллиард. Об этом сообщает телеканал "360".

"Вот только с его оформлением в кадастре очень мутная история", – уточнил политик.



И это далеко не единственная "мутная история", связанная с Максимом Галкиным. Юморист частенько попадает в скандалы. Злые языки постоянно пытаются обвинить его в нетрадиционной сексуальной ориентации. Ходят слухи, что Алла Пугачева интересует шоумена больше как известное имя, а не как женщина.

Бывший парламентарий также уточнил, что звездная семейка решила окончательно переехать в США и уже присматривает там недвижимость. Он не сомневается, что пародист во время гастролей по Америке вновь будет поливать грязью Россию.



Экс-депутат подчеркнул, что концертную программу для Максима Галкина составляют некие кураторы. По его словам, артистов сегодня "покупают" очень дорого. Политик уверен, что ставка делается на людей, готовых предать свой народ и страну. В один ряд с пародистом он поставил также президента Украины Владимира Зеленского.

К слову, глава Незалежной тоже отличается большим талантом юмориста, вот только с политической карьерой ему не повезло. Придя к власти Владимир Зеленский отказался от своего комедийного кинообраза и занялся решением реальных проблем страны – одобрил гей-парад в центре Киева.