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Вторник 15 сентября

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Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге

Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Череда громких скандалов и неприятностей, преследующих главную джазовую диву российской эстрады, пополнилась еще одним болезненным и внезапным ударом по репутации и кошельку.

Народная артистка России Лариса Долина, чье имя в последние месяцы не сходит со страниц криминальных хроник из-за махинаций с элитной недвижимостью, столкнулась с серьезными проблемами на профессиональном поприще. Долгожданный масштабный концерт 70-летней исполнительницы под теплым названием "Юбилей в кругу друзей", который должен был с помпой пройти в Северной столице, отменили в самый последний момент.

Грандиозное выступление планировалось провести 15 ноября на одной из самых престижных площадок города на Неве — в Большом концертном зале "Октябрьский". Поклонники звезды раскупили билеты, предвкушая встречу с кумиром, однако вместо праздника их ждало горькое разочарование.

На официальном сайте БКЗ "Октябрьский" появилось сухое и лаконичное объявление, которое повергло фанатов певицы в шок.

"Отмена концерта. Уважаемые зрители! Возврат билетов осуществляется по месту приобретения", — гласит официальное сообщение на портале концертной площадки.

Самое подозрительное в этой истории — полное отсутствие внятных объяснений. Ни сама артистка, ни ее официальные представители пока никак не прокомментировали срыв масштабного мероприятия. Петербургское издание "Фонтанка" попыталось прояснить ситуацию, связавшись с пресс-службой концертного зала. Представители площадки поспешили откреститься от скандала, заявив, что решение об отмене выступления было принято исключительно по инициативе самих организаторов тура Долиной. Никаких дополнительных подробностей и скрытых мотивов срыва концерта в "Октябрьском" раскрывать не стали.

Внезапная отмена юбилейного бенефиса породила волну слухов и кривотолков в светской тусовке. Злопыхатели тут же связали срыв гастролей с катастрофическим падением спроса на билеты на фоне недавних публичных скандалов вокруг имени артистки. Другие же предполагают, что уставшая от бесконечных судебных тяжб с мошенниками и потери сотен миллионов рублей певица просто не нашла в себе моральных и физических сил выйти к зрителям с лучезарной улыбкой.

Так или иначе, тысячам петербургских поклонников придется сдавать билеты и возвращать свои деньги, а самой Ларисе Александровне предстоит пережить очередное публичное фиаско в и без того тяжелый для нее период.

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2026, 09:34
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Фонтанка"✓ Надежный источник

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