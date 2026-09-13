Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья

Более 1,2 млн жителей северо-востока Московской области смогут получать медицинскую помощь в многопрофильной больнице, которую строят в Мытищах.



Губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход работ на объекте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Семиэтажный медицинский комплекс площадью более 110 тыс. кв. метров будет включать свыше 20 стационарных профилей, перинатальный и консультативно-диагностический центры, а также региональный сосудистый центр. Завершить строительство планируется в 2030 году.

"Это будет одна из крупнейших клиник на северо-востоке Подмосковья. Все необходимое для оказания высокотехнологичной помощи будет сосредоточено в одном месте», – сказал Воробьев.

На площадке завершен нулевой цикл, строители возводят монолитные конструкции надземной части здания. Сейчас здесь работают 240 специалистов и семь единиц тяжелой техники.

«На первом блоке монолитные работы уже полностью завершены, на остальных корпусах заливка продолжается. Параллельно приступаем к кирпичной кладке наружных стен», – отметил начальник участка Николай Филиппович.

Больницу оснастят современным диагностическим оборудованием, включая аппараты КТ и МРТ. Приемное отделение будет работать по системе «Триаж», которая предусматривает распределение пациентов по степени тяжести состояния. Для тяжелых больных предусмотрена вертолетная площадка санитарной авиации.

«Видно, что строительство идет большими темпами», – прокомментировал депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков.

Новый комплекс позволит жителям Мытищ и соседних городских округов получать полный цикл медицинской помощи, заверили в пресс-службе подмосковного правительства.

Медицинский комплекс возводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

