Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья

Пугачева сделала тревожное заявление Тесты Оскандалившаяся Ивлеева вернулась в шоу-бизнес Игры Сонник

Топ новостей недели

Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признаниемЕдва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал Врачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организмВрачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организм "Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье

Лента новостей

Воскресенье 13 сентября

15:26Карл III публично унизил зарвавшихся Гарри и Меган 14:58Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья 12:12"Голос фальшивого воробья!": разъяренный Соседов публично размазал Пугачеву за позорное пение с Паулсом 07:35Роковое журавлиное вече: какая ошибка 13 сентября перекроет денежный поток и здоровье 17:53Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных 15:08Сигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками 12:56Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии 05:08Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток 20:15Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин  18:30Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой 17:18Москва создаёт технику для медицины будущего 16:10"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру 15:04МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет 14:28"Почувствовала неладное!": Клара Новикова со слезами выдала роковую деталь последней встречи с угасающим Кобзоном 12:03"Покаяния мы не услышали": Дзюник разнес Долину после ее слов о Марии Магдалине 10:51Найдено спасение от гипертонии: всего одна горсть в день защитит сердце и очистит сосуды 09:26Продюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина* 00:57Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: традиции, строгий пост и главные запреты великого праздника 20:01Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе 17:48Новая тайная должность иноагента Максима Галкина* в Лимасоле ошарашила поклонников Примадонны 16:24"Я стала Марией Магдалиной": лишившаяся жилья Долина ошарашила публику громким сравнением 14:31Убитая горем Рудковская раскрыла тайную трагедию Киркорова 14:20Московская область и Китай расширят сотрудничество в торговле, логистике и высоких технологиях 12:34"Неужели нельзя поделиться?": взбешенная Семенович раскрыла грязную изнанку войны с Булановой 10:50Экс-солистке группы "Мираж" Маргарите Суханкиной грозит уголовное дело 09:48Вот почему на самом деле Шуфутинскому годами не давали звание: продюсер выдал всю изнанку эстрады 01:02Денежная ловушка 10 сентября: какое простое действие с купюрами оставит семью без копейки до самой весны? 21:36Собянин: Около 35 станций метро будет построено до 2035 года 17:37"Выдал такую затрещину!": Мария Аронова раскрыла правду о высокомерии Безрукова и своем позоре 15:45Разгневанный Илья Резник публично размазал Ваню Дмитриенко: "Это ужасно и примитивно!" 14:58Депутат Чаплин: Садовый дом можно оформить как жилой для регистрации и догазификации 13:28Овны теряют силу, Девы на грани срыва, а у Водолеев каша в голове: почему в сентябре нас накрыла дикая усталость 12:00Баллы акции #ВыбираемВместе можно обменять на скидки в девяти аптечных сетях 11:52Сергей Собянин: МЦД-4 исполнилось три года 10:56"Никого из них не жалко": разъяренный Михалков жестко растоптал Пугачеву и сбежавших из страны звезд 09:37Скандал с чужим имуществом обернулся для Елены Малышевой позорным судебным иском 00:08Возьмите это в руки 9 сентября, чтобы обрести здоровье на весь год 22:29Собянин: В Москве открыт уникальный завод по производству медтехники 18:15Нас обманывали веками: ООН официально перечеркнула привычную карту мира 18:00Женское здоровье без лишних маршрутов 16:43Оскандалившаяся в прошлом Ивлеева разрыдалась перед народом 14:35Покинувшая Россию Ксения Бородина решилась на отчаянный поступок 13:22Суперфинал Кубка Сергея Карякина собрал в Подмосковье более 2,5 тыс. участников 13:13Какие цифровые услуги, сервисы и проекты открыты в Москве для молодежи 13:09Собянин: Столичные коммунальщики помогают Донецку и Луганску готовиться к зиме 12:49Разбитая болезнью Ольга Бузова сделала тревожное заявление 11:07Опять связалась с мошенниками: Лариса Долина въехала в жилье с криминальным следом 09:31Пугачева ошарашила фанатов тревожным признанием на тайном вечере с Паулсом 00:42Сделаете это 8 сентября – будете жалеть всю жизнь 17:10"Устроили цыганский табор!": отец Жанны Фриске вычеркнул 13-летнего внука из наследства из-за родни Шепелева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья

Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья
218

Более 1,2 млн жителей северо-востока Московской области смогут получать медицинскую помощь в многопрофильной больнице, которую строят в Мытищах.


Губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход работ на объекте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Семиэтажный медицинский комплекс площадью более 110 тыс. кв. метров будет включать свыше 20 стационарных профилей, перинатальный и консультативно-диагностический центры, а также региональный сосудистый центр. Завершить строительство планируется в 2030 году.

"Это будет одна из крупнейших клиник на северо-востоке Подмосковья. Все необходимое для оказания высокотехнологичной помощи будет сосредоточено в одном месте», – сказал Воробьев.

На площадке завершен нулевой цикл, строители возводят монолитные конструкции надземной части здания. Сейчас здесь работают 240 специалистов и семь единиц тяжелой техники.

«На первом блоке монолитные работы уже полностью завершены, на остальных корпусах заливка продолжается. Параллельно приступаем к кирпичной кладке наружных стен», – отметил начальник участка Николай Филиппович.

Больницу оснастят современным диагностическим оборудованием, включая аппараты КТ и МРТ. Приемное отделение будет работать по системе «Триаж», которая предусматривает распределение пациентов по степени тяжести состояния. Для тяжелых больных предусмотрена вертолетная площадка санитарной авиации.

«Видно, что строительство идет большими темпами», – прокомментировал депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков.

Новый комплекс позволит жителям Мытищ и соседних городских округов получать полный цикл медицинской помощи, заверили в пресс-службе подмосковного правительства.

Медицинский комплекс возводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2026, 14:58

Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин 

Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин 
Одним из ключевых направлений промышленного развития остается фармацевтический сектор. В Москве продолжается развитие промышленной инфраструктуры с фокусом на высокотехнологичные отрасли и импортозамещение.

Москва создаёт технику для медицины будущего

Москва создаёт технику для медицины будущего
О городе будущего часто судят по новым сервисам и транспорту. Но есть вещи, которые человек замечает только тогда, когда они ему понадобились. Одна из них – медицинская техника.

МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет

МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет
МФЦ Московской области за 17 лет работы оказали жителям почти 150 млн государственных и муниципальных услуг, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Сейчас сеть включает 212 отделений и более 1,7 тыс.

Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе
Схема движения изменится для сотен тысяч автомобилистов. На юге Москвы открыли двухполосную эстакаду-съезд, связавшую Московский скоростной диаметр (МСД) с Каширским шоссе.

Московская область и Китай расширят сотрудничество в торговле, логистике и высоких технологиях

Московская область и Китай расширят сотрудничество в торговле, логистике и высоких технологиях
Московская область и Китай намерены расширять сотрудничество в торговле, инвестициях, логистике, робототехнике и искусственном интеллекте. Об этом договорились губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на встрече накануне VII Российско-Китайского форума малого и среднего бизнеса.

Выбор читателей

11/09ПтнГалкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой 12/09СбтПоявившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии 11/09ПтнМосква переживает бум промышленного строительства – Собянин  12/09СбтИменно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток 12/09СбтУдар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных 12/09СбтСигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками