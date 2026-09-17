Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах

Цифровая платформа Москвы открыла региональному малому бизнесу прямой доступ к гарантированным госзаказам по всей стране.



Поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета страны остаются ключевыми приоритетами государственной политики и Народной программы "Единой России". Важнейшим инструментом для решения этих масштабных задач выступает государственный заказ, в рамках которого безусловный приоритет отдается отечественной продукции. Об этом свидетельствует наш собственный опыт и практика большинства ведущих мировых государств. Однако на практике малому и среднему бизнесу, особенно из отдаленных регионов, зачастую бывает непросто пробиться к участию в официальных торгах из-за сложных процедур.

Эффективным решением этой проблемы стал столичный Портал поставщиков. Платформа представляет собой универсальный интернет-маркетплейс для оперативных закупок малого объема. Простая и понятная система позволяет выставлять товары и услуги поставщикам из любого субъекта Федерации. Участие в торгах стало доступным даже для начинающих индивидуальных предпринимателей и представителей микробизнеса.

О масштабах развития проекта и его влиянии на деловой климат в стране рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в мессенджере "Макс".

"Сегодня на Портале уже работают более 410 тысяч предпринимателей, а государственные и муниципальные учреждения из 48 регионов ежедневно заключают здесь свыше 1,5 тысячи контрактов", — подчеркнул мэр столицы.

При этом свыше 90 процентов всех зарегистрированных участников представляют именно сектор малого и среднего предпринимательства. Продукцию и услуги через систему закупают более 60 тысяч государственных и муниципальных учреждений, а каталог платформы вырос до 3,6 миллиона уникальных наименований.

Финансовые результаты наглядно доказывают востребованность московского сервиса в регионах. Только за семь месяцев 2026 года поставщики из Краснодарского края заключили контракты на 226 миллионов рублей. Предприниматели из Саратовской области реализовали товаров и услуг на 135 миллионов рублей, а представители Ленинградской области подписали договоры почти на 130 миллионов рублей. Бизнесмены из Ульяновской области заработали около 70 миллионов рублей, компании из Смоленской области — более 68 миллионов рублей.

Интенсивный приток новых пользователей продолжается. С января по июль 2026 года на портале зарегистрировались 16,7 тысячи новых поставщиков, причем более 12,7 тысячи из них (76 процентов) пришли именно из регионов. Лидером по темпам прироста стал Пермский край, обеспечивший 2,2 тысячи новых регистраций. В числе лидеров также значатся Московская область (1,4 тысячи участников) и Санкт-Петербург (639 предпринимателей).

Одновременно растет и число региональных администраций, переводящих закупки на московскую платформу. В 2026 году к ресурсу официально подключились Курская и Липецкая области, Еврейская автономная область, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.

Техническая команда Правительства Москвы развивает сервис, сохраняя регистрацию и доступ ко всем функциям бесплатными. На площадке действует защищенный электронный документооборот и сервис автоматических ставок, позволяющий участвовать в котировочных сессиях без постоянного ручного контроля.

Кроме того, в систему внедрены алгоритмы искусственного интеллекта. При заполнении карточки товара нейросеть распознает категорию продукции по изображению и находит аналоги в единой базе. Сервис машинного анализа документации оперативно формирует краткую выжимку условий сложных контрактов, помогая предпринимателям быстрее оценивать риски и целесообразность участия в закупке.

Встроенный API-сервис позволяет скачивать структурированный каталог для аналитики и подготовки коммерческих предложений. А благодаря интеграции с государственным приложением "Госключ" бизнесмены могут подписывать юридически значимые договоры прямо со смартфонов из любой точки страны.

Для выстраивания прямого диалога с предпринимательским сообществом Москва открывает в регионах представительства портала. Специалисты на местах обучают производителей правилам работы на электронной площадке, проводят регулярные встречи и собирают обратную связь для постоянного совершенствования платформы.

Правительство столицы продолжит масштабировать Портал поставщиков, укрепляя единый внутренний рынок и гарантируя российскому бизнесу надежный канал стабильного сбыта продукции.