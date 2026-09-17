В Подмосковье открыли завод железобетонных префабов за 5 млрд рублей

Компания "ПРЕФАБРИКА" запустила в особой экономической зоне "Кашира" производство железобетонных префаб-элементов, инвестиции в проект составили 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.

Промышленный комплекс занимает около 25 тыс. кв. м. На предприятии планируется создать порядка 300 рабочих мест, а продукция будет использоваться при строительстве жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов.

«Производственная мощность первой очереди составит до 240 тыс. кв. м продукции в год», – сообщила зампред правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На заводе установлено более 1 тыс. единиц оборудования, включая роботизированные комплексы для обработки арматуры и беспилотные грузоподъемные механизмы. Выход предприятия на полную мощность запланирован на IV квартал 2028 года.

Проект реализован при поддержке правительства Московской области и при финансировании ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ банка в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».