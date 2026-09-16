Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар

У 64-летней эстрадной певицы Тамары Гвердцители возникли сложности с контролирующими органами в России.



Жесткий удар настиг уехавшую из России Тамару Гвердцители. Как сообщает СМИ, Федеральная налоговая служба приняла решение о приостановке расходных операций по счетам компании "Студия Тамары Гвердцители". Причиной санкций стали накопившиеся долги по обязательным платежам, которые организация не погашает на протяжении двух лет.



Собственную коммерческую структуру ООО "Студия Тамары Гвердцители" певица зарегистрировала в Москве в 2000 году. Через эту организацию артистка оформляла договоры на проведение концертов и гастролей. В общей сложности через компанию прошло девять государственных и частных контрактов на сумму свыше 4,3 миллиона рублей, последний из которых был закрыт в 2018 году.

Позже артистка оформила статус индивидуального предпринимателя, а работа юридического лица фактически была поставлена на паузу. Бухгалтерская отчетность и налоговые декларации по компании долгое время не сдавались, в результате чего на счетах накопились штрафы, пени и неуплаченные сборы на общую сумму 141 тысяча рублей.

В 2026 году судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении организации, после чего последовали блокировки банковских счетов со стороны ФНС. Теперь любые операции по счетам заморожены, а самому юридическому лицу может грозить принудительное исключение из ЕГРЮЛ как недействующему.

Сама Тамара Михайловна с 2022 года проживает в Тбилиси, куда переехала по личным и семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близких. В настоящее время певица сосредоточилась на зарубежных концертах, выступая в странах Европы, США и ближнего зарубежья, и пока не комментировала возникшие претензии фискальных органов.