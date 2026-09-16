Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар

Пугачева сделала тревожное заявление Тесты Оскандалившаяся Ивлеева вернулась в шоу-бизнес Игры Сонник

Топ новостей недели

Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признаниемЕдва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал "Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал Врачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организмВрачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организм "Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье

Лента новостей

Среда 16 сентября

17:49Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 16:20Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта 13:33Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова 12:03Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 10:13Прокуратура нанесла сокрушительный удар по рыдающей Лерчек 08:17Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог 17:28Раздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 16:10Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября 14:20Внутри планеты гудит нечто невидимое: что за странные волны зафиксировали приборы в магнитном щите Земли? 12:28"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах 10:14Белый гроб и пуанты: Волочкова заговорила о последней воле перед неизбежным концом 09:34Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 00:56Опасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи 21:52Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин 17:25Овнов доведут до бешенства, Львов попытаются обокрасть, а Козерогов накроет счастье: точный гороскоп на неделю 15:31"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину 13:25Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов 13:23Тяжелобольная актриса Лидия Федосеева-Шукшина разбила голову в собственных апартаментах 12:21Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России  11:41Названы 4 роковые ошибки в выходные, из-за которых утро понедельника превращается в настоящую пытку 10:32Силовики объявили масштабную охоту на беглых авторитетов банды "Сиротинские" 09:2388-летний Александр Збруев резко ответил на слухи об экстренной реанимации 00:58Забытый Новый год на Руси: какой тайный ритуал с огнем 14 сентября притягивал богатство на весь год 18:17Вирус осеннего безумия: какое опасное состояние накрывает миллионы людей сразу после отпуска 15:26Карл III публично унизил зарвавшихся Гарри и Меган 14:58Больница в Мытищах сможет принимать более 1,2 млн жителей Подмосковья 12:12"Голос фальшивого воробья!": разъяренный Соседов публично размазал Пугачеву за позорное пение с Паулсом 07:35Роковое журавлиное вече: какая ошибка 13 сентября перекроет денежный поток и здоровье 17:53Удар по будущим детям: популярная таблетка от жара оказалась опасной для беременных 15:08Сигнал SOS на лице: психосоматолог раскрыла, почему осенью кожа покрывается сыпью и корками 12:56Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии 05:08Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток 20:15Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин  18:30Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой 17:18Москва создаёт технику для медицины будущего 16:10"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру 15:04МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет 14:28"Почувствовала неладное!": Клара Новикова со слезами выдала роковую деталь последней встречи с угасающим Кобзоном 12:03"Покаяния мы не услышали": Дзюник разнес Долину после ее слов о Марии Магдалине 10:51Найдено спасение от гипертонии: всего одна горсть в день защитит сердце и очистит сосуды 09:26Продюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина* 00:57Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: традиции, строгий пост и главные запреты великого праздника 20:01Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе 17:48Новая тайная должность иноагента Максима Галкина* в Лимасоле ошарашила поклонников Примадонны 16:24"Я стала Марией Магдалиной": лишившаяся жилья Долина ошарашила публику громким сравнением 14:31Убитая горем Рудковская раскрыла тайную трагедию Киркорова 14:20Московская область и Китай расширят сотрудничество в торговле, логистике и высоких технологиях 12:34"Неужели нельзя поделиться?": взбешенная Семенович раскрыла грязную изнанку войны с Булановой 10:50Экс-солистке группы "Мираж" Маргарите Суханкиной грозит уголовное дело 09:48Вот почему на самом деле Шуфутинскому годами не давали звание: продюсер выдал всю изнанку эстрады
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар

Тамара Гвердцители. Фото: kino-teatr.ru
1246

У 64-летней эстрадной певицы Тамары Гвердцители возникли сложности с контролирующими органами в России.

Жесткий удар настиг уехавшую из России Тамару Гвердцители. Как сообщает СМИ, Федеральная налоговая служба приняла решение о приостановке расходных операций по счетам компании "Студия Тамары Гвердцители". Причиной санкций стали накопившиеся долги по обязательным платежам, которые организация не погашает на протяжении двух лет.

Собственную коммерческую структуру ООО "Студия Тамары Гвердцители" певица зарегистрировала в Москве в 2000 году. Через эту организацию артистка оформляла договоры на проведение концертов и гастролей. В общей сложности через компанию прошло девять государственных и частных контрактов на сумму свыше 4,3 миллиона рублей, последний из которых был закрыт в 2018 году.

Позже артистка оформила статус индивидуального предпринимателя, а работа юридического лица фактически была поставлена на паузу. Бухгалтерская отчетность и налоговые декларации по компании долгое время не сдавались, в результате чего на счетах накопились штрафы, пени и неуплаченные сборы на общую сумму 141 тысяча рублей.

В 2026 году судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении организации, после чего последовали блокировки банковских счетов со стороны ФНС. Теперь любые операции по счетам заморожены, а самому юридическому лицу может грозить принудительное исключение из ЕГРЮЛ как недействующему.

Сама Тамара Михайловна с 2022 года проживает в Тбилиси, куда переехала по личным и семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близких. В настоящее время певица сосредоточилась на зарубежных концертах, выступая в странах Европы, США и ближнего зарубежья, и пока не комментировала возникшие претензии фискальных органов.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2026, 12:03
Тамара Гвердцители. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Shot ✓ Надежный источник

По теме

Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители

Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену

Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену
Освобождение после тюремного срока обернулось для Михаила Ефремова заметным финансовым успехом, сопоставимым с доходами ведущих звезд отечественных подмостков. 62-летний актер Михаил Ефремов, покинувший исправительную колонию в прошлом году, вернулся в профессию и вошел в число самых дорогих артистов страны.

Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта

Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта
Тайна древнее Клеопатры оказалась раскрыта. Историки и археологи на протяжении целого века бились над загадкой, способной переписать хроники Древнего мира.

Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова

Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова
За глянцевым фасадом внешне идеального звездного союза годами скрывалась унизительная финансовая правда, которая в моменты ссор выворачивала отношения супругов наизнанку. Семейная жизнь 55-летней теледивы Леры Кудрявцевой и 38-летнего бывшего хоккеиста Игоря Макарова давно напоминает драматический сериал.

Прокуратура нанесла сокрушительный удар по рыдающей Лерчек

Прокуратура нанесла сокрушительный удар по рыдающей Лерчек
Свобода блогера Валерии Чекалиной вновь оказалась под вопросом. Казалось бы, блогер Валерия Чекалина, известная многомиллионной аудитории как Лерчек, смогла вздохнуть с облегчением после оглашения решения в суде первой инстанции.

Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог

Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог
Шестнадцатый день сентября обладает мощной и бескомпромиссной очищающей энергетикой. В середине сентября наступает особый день, когда вся природа и энергетика пространства подталкивают человека к избавлению от накопившегося груза.

Выбор читателей

15/09ВтрЧерная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге 15/09ВтрРаздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 14/09ПндНикаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин 15/09Втр"Мне стало обидно и стыдно!": похудевшая Аронова выдала правду о сыне и его женщинах 15/09ВтрОпасный экватор осени: какая роковая ошибка 15 сентября может разрушить финансовое благополучие семьи 16/09СрдУехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар