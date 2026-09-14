Силовики объявили масштабную охоту на беглых авторитетов банды "Сиротинские"

Призраки криминальных войн конца прошлого века вновь дали о себе знать.



Следственные органы и оперативные службы продолжают расследование уголовного дела в отношении участников организованного преступного сообщества "Сиротинские", действовавшего в Самарской области с начала 1990-х годов. Правоохранители установили местонахождение и процессуальный статус еще двоих ключевых фигурантов. Как сообщает СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах, Павел Селезнев и Михаил Дудин официально объявлены в федеральный розыск. В отношении одного из фигурантов суд уже избрал меру пресечения.

"Селезнев заочно заключен под стражу. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Он объявлен в розыск", — пояснил собеседник журналиста.

По данным оперативных служб, Селезнев на протяжении длительного времени входил в костяк структуры и принимал участие в координации ее деятельности. Второму разыскиваемому, Михаилу Дудину, следствие также инкриминирует участие в ОПС. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей).

Активизация следственных действий в отношении скрывающихся фигурантов стала продолжением работы по привлечению к ответственности всех участников сообщества. Ранее под стражу были отправлены семеро активных членов группировки. Им предъявлены обвинения в серии заказных убийств, покушениях на жизнь должностных лиц, незаконном обороте оружия и участии в бандитизме.

Преступное сообщество "Сиротинские" сформировалось в период передела собственности в 1990-х годах. Группировка отличалась строгой внутренней дисциплиной, наличием автоматического огнестрельного оружия и взрывчатки, а также совершением нападений на конкурентов и представителей государственных органов. Преступления прошлых лет длительное время оставались нераскрытыми из-за давления на свидетелей и противодействия расследованию.

По версии следствия, лидером и организатором сообщества на протяжении многих лет являлся Игорь Сиротенко. В настоящее время он вместе со своим доверенным лицом Игорем Шинкаренко скрывается за пределами Российской Федерации. Оба фигуранта объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Правоохранительные органы продолжают работу по декриминализации региона. Силовики проверяют причастность Селезнева, Дудина и ранее арестованных лиц к другим нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям 1990-х и 2000-х годов на территории Поволжья. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.