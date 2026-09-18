"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой

Борьба за опустевший царский трон отечественной эстрады сделала неожиданный поворот после дерзкого и хлесткого заявления одной из главных вокалисток страны.



Многолетняя монополия Аллы Пугачевой на безоговорочный статус главного голоса российской эстрады уходит в прошлое. С тех пор как певица покинула родину и обосновалась за границей, в музыкальном сообществе не утихают споры: кто сегодня способен занять освободившееся место главной дивы отечественной сцены?

Свою оценку ситуации дала народная артистка России Лариса Долина. В беседе с журналистами информационного агентства РИА Новости королева отечественного джаза прокомментировала притязания на заветный негласный титул с присущей ей прямотой и легкой иронией.

На вопрос о том, готова ли она официально принять эстафету и стать новой примадонной, артистка ответила с усмешкой, дав понять, что подобный статус ее ничуть не смущает.

"То есть раз она покинула страну, то я стала примадонной? Надо дождаться, пока мне кто-нибудь это предложит или что? Ну хорошо: примадонна — значит, примадонна", — парировала певица.

Это высказывание вызвало оживленное обсуждение в светских кругах. Долина, обладающая редким по широте вокальным диапазоном и непререкаемым профессиональным авторитетом, десятилетиями оставалась в высшей лиге эстрады. Однако если Пугачева всегда делала ставку на драматизацию и театрализацию каждого номера, то Долина брала безупречной академической техникой и джазовым мастерством. На фоне отъезда прежней фаворитки именно Лариса Александровна для многих стала ключевой фигурой эстрадного олимпа.

Любопытно, что далеко не все коллеги спешат сбрасывать со счетов творческое наследие уехавшей звезды. Бывший супруг певицы Филипп Киркоров недавно комплиментарно отозвался о репертуаре экс-жены, подчеркнув, что практически каждая ее песня проверена временем. Впрочем, артист не забыл отметить и собственные заслуги: "Себя я даже не рассматриваю, потому что вне обсуждения. У меня все песни замечательные за 40 лет".

Сама же экс-примадонна тем временем теряет былую связь с российским слушателем. Осенью 2022 года артистка вместе с семьей улетела за рубеж, периодически выступая с резкими оценками в адрес бывших сограждан. Ее краткий визит в Россию в ноябре 2023 года ради записи треков в тверской студии лишь подтвердил перемены: закончив работу над материалом, певица сразу вернулась за границу.

Сегодня Пугачева проводит время между Кипром, Латвией и Турцией, а на главных концертных площадках страны выступают артисты, оставшиеся со своей аудиторией. И хотя Лариса Долина с улыбкой относится к неофициальным титулам, очевидно одно: зрительское признание сегодня принадлежит тем, кто продолжает выходить на российскую сцену и собирать полные залы.