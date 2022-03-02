"Заняться нечем?": актер сериала "САШАТАНЯ" призвал Зеленского не звонить его жене

Шоумен, актер сериала "САШАТАНЯ" Арсен Карапетян сделал заявление. Артист рассказал, что ему и его супруге на телефон приходят странные звонки. Это информационная атака, призванная повлиять на ход спецоперации на Украине. Накануне с женой шоумена связался неизвестный, который представился президентом Незалежной Владимиром Зеленским.
"Товарищ Зеленский, вам что, заняться нечем?" – возмутился Карапетян в личном аккаунте в соцсетях.
Также актер сериала "САШАТАНЯ" обратился к людям, которые имеют российский паспорт, но живут за границей. Карапетян попросил уехавшим из страны гражданам никогда ему больше не звонить. Шоумен отметил, что не будет участвовать в митингах. Арсен отметил, что считает Россию своей Родиной и никогда против нее не пойдет.
Россияне, которые живут за рубежом, считает Карапетян, должны теперь обращаться с проблемами к правительствам тех стран, в которых находятся. Артист признался, что звонок от якобы Зеленского стал для него последней каплей. Антироссийские настроения за границей Карапетяна порядком нервируют.