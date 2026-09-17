Четыре года под гниющим крестом: сбежавший в Дубай сын Инны Чуриковой наплевал на память матери

Удручающая картина на последнем пристанище одной из величайших актрис отечественной сцены обнажила неприглядную правду о жестоком равнодушии и предательстве памяти.



Приближается очередная годовщина со дня ухода из жизни королевы сцены, народной артистки СССР Инны Чуриковой. Казалось бы, место упокоения легенды такого масштаба на Новодевичьем кладбище давно должно было обрести монументальный гранитный мемориал. Рядом с великой артисткой покоится и ее бессменный спутник жизни, выдающийся кинорежиссер Глеб Панфилов, ушедший вслед за супругой. Однако над могилой звездной четы до сих пор возвышается скромный деревянный крест, что вызывает массу вопросов у преданных зрителей.

При этом финансовый вопрос в этой истории не стоит. Руководство родного для Чуриковой театра "Ленком Марка Захарова", на подмостках которого артистка блистала почти полвека, заявило о готовности взять на себя расходы и организацию работ. Театр разработал архитектурный проект, подобрал мастеров и предложил установить монумент памяти примадонны за счет привлеченных средств. Однако инициатива натолкнулась на непредвиденные бюрократические сложности.

Препятствием стало отсутствие официального разрешения со стороны единственного прямого наследника — 48-летнего сына артистки Ивана Панфилова. По правилам работы мемориальных кладбищ любые строительные и монтажные работы на участке требуют личного заявления или нотариально заверенной доверенности от ответственного за захоронение родственника. Получить этот документ руководству театра пока не удается.

Сын режиссера и актрисы уже длительное время проживает за границей, в ОАЭ, занимаясь собственными бизнес-проектами. На обращения коллег родителей наследник ссылается на высокую занятость и нехватку времени для оформления необходимых юридических бумаг в Москве.

В театральном сообществе ситуация вызывает сожаление: пока проект монумента остается на бумаге, могила создательницы культовых образов в фильмах "Морозко", "Начало" и "Тот самый Мюнхгаузен" обходится временным надгробием. Коллеги и поклонники великой творческой пары надеются, что сыну удастся в ближайшее время уладить формальности и отдать дань памяти знаменитым родителям.