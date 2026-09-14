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Никаких белых разводов и липкой пленки: названы 3 лучших крема с SPF 50+, покоривших тысячи женщин

Фото: magnific.com
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Женщины сделали свой осознанный выбор в битве за сохранение молодости и защиту от фотостарения.

Защита кожи от ультрафиолетового излучения давно перестала быть исключительно летней процедурой, актуальной только на пляжном отдыхе. Дерматологи и косметологи напоминают: лучи спектра UVA проникают сквозь осенние тучи и оконные стекла круглый год, ускоряя процессы фотостарения и разрушая коллаген. Именно поэтому солнцезащитный крем с фактором SPF 50+ становится базовым элементом ежедневного ухода за лицом.

Требования к современным санскринам значительно выросли. Плотные текстуры, оставлявшие белые разводы и жирный блеск, уступили место комфортным формулам. Качественное средство должно сочетать надежную защиту от солнца и свойства уходовой косметики: легко распределяться, быстро впитываться, увлажнять и служить удобной базой под макияж.

Женский портал Клео.ру провел опрос среди своей аудитории, чтобы выяснить, какие средства пользуются наибольшим доверием потребителей. В открытом голосовании приняли участие более трех тысяч пользователей, протестировавших различные продукты.

По итогам опроса сформирован рейтинг лучших солнцезащитных средств:

  1. d’Alba Waterfull Essence Sun Cream SPF50+ PA++++. Лидером голосования стал легкий крем-эссенция от премиального бренда. Пользователи выделили его за флюидную текстуру, быстрое впитывание и отсутствие липкости. Формула с экстрактом белого трюфеля дополнительно ухаживает за кожей и придает ей естественное сияние.
  2. ICON SKIN Hydrating Sunscreen SPF50. Второе место занял увлажняющий крем для лица и тела. Продукт получил положительные отзывы за насыщенный увлажняющий комплекс и современные фильтры. Средство помогает успокоить чувствительную кожу и обеспечивает комфортное нанесение без эффекта маски.
  3. La Roche-Posay Anthelios SPF50+. Третью строчку занял классический продукт аптечного бренда. Французская дерматологическая формула остается популярным выбором для обладательниц сверхчувствительной, склонной к аллергии и пигментации кожи благодаря высокой фотостабильности и гипоаллергенному составу.

Результаты опроса показывают: при выборе солнцезащитного крема покупательницы отдают преимущество продуктам, сочетающим высокий уровень SPF с легкими ухаживающими текстурами для ежедневного применения.

Шоу-бизнес в Telegram

14 сентября 2026, 21:52
Фото: magnific.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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