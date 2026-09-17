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Тысячи мам и пап назвали лучший школьный рюкзак для спасения детской осанки

Фото: magnific.com
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Клео.ру представил рейтинг лучших рюкзаков для учеников начальной школы.

Сборы ребенка в начальную школу — это ежегодный стресс и непростая задача со звездочкой для всей семьи. Родителям приходится искать баланс: с одной стороны, ранец должен нравиться маленькому ученику, а с другой — отвечать строжайшим ортопедическим стандартам безопасности.

Слишком тяжелый или неправильно сконструированный рюкзак способен за считаные месяцы испортить осанку первоклассника, спровоцировать сколиоз и превратить дорогу на уроки в мучение. Качественное изделие обязано равномерно распределять вес учебников по неокрепшей детской спине, обладать анатомической формой, светоотражающими элементами, надежной фурнитурой и при этом стойко выдерживать активные школьные будни.

Чтобы избавить родителей от покупок наугад и долгих споров у прилавков, портал Клео.ру организовал независимое исследование. Редакция составила народный рейтинг школьных рюкзаков для 1–4 классов, основанный на реальном опыте повседневного использования. В голосовании приняли участие свыше 2000 родителей, которые оценили популярные модели по критериям безопасности, удобства, функциональности и износостойкости.

Тройка лидеров: выбор родителей

По итогам опроса на портале Клео.ру определились лидеры рейтинга, заслужившие наибольшее доверие семей:

1 место — Рюкзак школьный GRIZZLY RAM (бренд GRIZZLY)
Победителем голосования стал эргономичный ранец марки GRIZZLY. Модель RAM привлекла родителей продуманной анатомической спинкой с вентилируемыми вставками, небольшим собственным весом и удобной организацией внутреннего пространства. Рюкзак комфортно садится по фигуре первоклассника, снижает нагрузку на поясницу и при этом выглядит современно, радуя самих детей.

2 место — Рюкзак Belmil Zippy (бренд Belmil)
Вторую строчку занял ранец от европейского бренда Belmil. Модель Zippy получила признание благодаря жесткому каркасу, защищающему тетради от замятия, водонепроницаемому дну и удобным магнитным замкам, с которыми легко справляются детские пальцы. Светоотражающие элементы по периметру обеспечивают видимость ребенка на осенних и зимних улицах.

3 место — Рюкзак "Эргономик мини — Смешарики" (бренд Hatber)
Третье место родители отдали практичному стартовому варианту для самых юных учеников. Компактный ранец от Hatber сочетает анатомическую спинку и дизайн с популярными анимационными персонажами. Легкая конструкция помогает первокласснику быстрее адаптироваться к школьной нагрузке без дискомфорта для спины.

Результаты опроса показали: современные родители подходят к выбору ранца осознанно и не готовы экономить на здоровье ребенка. Рейтинг Клео.ру стал ориентиром для тех, кто ищет долговечный, безопасный и удобный рюкзак для начальной школы.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2026, 15:22
Фото: magnific.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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