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Пятница 11 сентября

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Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: соцсети
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Звезда отечественной эстрады удивила супруга во время совместной поездки.

Живущая за рубежом чета продолжает делиться с подписчиками кадрами из путешествий. На этот раз 77-летняя Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* отправились в Кипр через Турцию. Оказавшись в Стамбуле, певица сделала неожиданное признание, ставшее новостью не только для ее поклонников, но и для собственного мужа.

На опубликованном в Сети ролике артистка запечатлена за столиком на террасе апартаментов с видом на город и пролив. Пугачева предстала перед камерой в домашнем образе: с легким макияжем и аккуратной высокой укладкой.

"Аллуся, как тебе вид на Стамбул?" — поинтересовался у супруги Галкин*, снимая панораму турецкого мегаполиса.

"Шикарно!" — с улыбкой ответила певица.

Однако следующий комментарий застал юмориста врасплох. За долгие десятилетия карьеры исполнительница объездила с гастролями десятки стран, но в самом популярном у российских туристов направлении оказалась впервые.

"Никогда не была в Турции... Да, первый раз", — спокойно призналась Алла Борисовна.

Услышав это, шоумен не скрыл удивления и переспросил, действительно ли жена раньше не посещала эту страну. Получив утвердительный ответ, Галкин* перевел паузу в шутку.

"Вау... Ну, Турция готовилась! Чайки приветствуют вас", — с иронией заметил комик, показав в объектив парящих над водой птиц.

Видео вызвало оживленное обсуждение среди подписчиков пары. Многие пользователи разделили удивление Галкина*, отметив, что подобный факт из биографии певицы кажется неожиданным на фоне всеобщей популярности турецких курортов.

"Даже не верится. Почти каждый бывал в Турции...", "Стареет, но держится спокойно и с достоинством", "Добро пожаловать в Стамбул, Алла Борисовна!" — написали комментаторы под публикацией.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2026, 18:30
Алла Пугачева. Фото: соцсети
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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