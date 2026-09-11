Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой

Звезда отечественной эстрады удивила супруга во время совместной поездки.



Живущая за рубежом чета продолжает делиться с подписчиками кадрами из путешествий. На этот раз 77-летняя Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* отправились в Кипр через Турцию. Оказавшись в Стамбуле, певица сделала неожиданное признание, ставшее новостью не только для ее поклонников, но и для собственного мужа.

На опубликованном в Сети ролике артистка запечатлена за столиком на террасе апартаментов с видом на город и пролив. Пугачева предстала перед камерой в домашнем образе: с легким макияжем и аккуратной высокой укладкой.

"Аллуся, как тебе вид на Стамбул?" — поинтересовался у супруги Галкин*, снимая панораму турецкого мегаполиса.

"Шикарно!" — с улыбкой ответила певица.

Однако следующий комментарий застал юмориста врасплох. За долгие десятилетия карьеры исполнительница объездила с гастролями десятки стран, но в самом популярном у российских туристов направлении оказалась впервые.

"Никогда не была в Турции... Да, первый раз", — спокойно призналась Алла Борисовна.

Услышав это, шоумен не скрыл удивления и переспросил, действительно ли жена раньше не посещала эту страну. Получив утвердительный ответ, Галкин* перевел паузу в шутку.

"Вау... Ну, Турция готовилась! Чайки приветствуют вас", — с иронией заметил комик, показав в объектив парящих над водой птиц.

Видео вызвало оживленное обсуждение среди подписчиков пары. Многие пользователи разделили удивление Галкина*, отметив, что подобный факт из биографии певицы кажется неожиданным на фоне всеобщей популярности турецких курортов.

"Даже не верится. Почти каждый бывал в Турции...", "Стареет, но держится спокойно и с достоинством", "Добро пожаловать в Стамбул, Алла Борисовна!" — написали комментаторы под публикацией.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.