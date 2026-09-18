Тарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения".

В конце августа Казань вновь стала эпицентром музыкальной жизни страны: концертный зал New Wave Hall во второй раз принял международный конкурс "Новая волна".

А на Красной дорожке, оформленной в этом году в морской стилистике, традиционно блистали популярные звезды российского шоу-бизнеса, многие из которых удивили внешними преображениями и сменой имиджа: тема стройности неожиданно стала одним из самых обсуждаемых трендов конкурса.

Алсу появилась в концептуальном черном бархатном платье российского бренда. Главным акцентом наряда стал массивный декоративный элемент, напоминающий крыло птицы и обвивающий подчеркнуто тонкую талию певицы.

Севиль сделала ставку на нежно-розовое платье с экстремально глубоким декольте и сверкающим шиммером.

62-летняя Лолита выбрала противоположную стратегию: вместо вечернего облегающего образа певица отдала предпочтение брючному костюму мужского кроя. Впрочем, изменения во внешности постройневшей певицы не остались незамеченными.

Но одним из самых заметных цветовых акцентов Красной дорожки стал именно образ Наташи Королёвой.

Певица вышла к журналистам в насыщенно-оранжевом платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее изменившийся силуэт.

Выход Королёвой стал визуальным продолжением истории ее преображения: результаты похудения главной «русалки» страны стали заметны еще до приезда звезды на «Новую волну», а сама певица в интервью журналистам в Казани не скрывала интереса к современным возможностям контроля веса.

Особую интригу образу добавил аксессуар — инкрустированный стразами клатч с буквами SJ.

Тема стройности и поддержания формы получила продолжение уже непосредственно в интерактивной зоне фармацевтической компании «ГЕРОФАРМ».

На Красной дорожке певицу встретили телеведущий Иван Чуйков и робот— специальный digital-герой персональных фитнес-тренировок и системный помощник в вопросах похудения и стройного тела для звездных гостей.

Вместе они сыграли в тематическое «Колесо фортуны», посвященное здоровым привычкам, активному образу жизни и поддержанию формы.

Однако обычной игрой знакомство AI-соведущего и звезды не ограничилось. Робот настолько впечатлился формой 52-летней артистки, что неожиданно предложил ей перейти к «здоровым отношениям».

Иван Чуйков тут же решил закрепить их союз и устроил для новоиспеченной пары импровизированную свадебную церемонию с клятвами верности. Обращаясь к роботу он сказал:

— Обещаешь ли ты делать Наташу здоровой и красивой? — спросил ведущий у робота.

— Обещаю! — ответил робот.

Но на этом звездный AI-соведущий Ивана Чуйкова останавливаться не собирался. Робот подарил Королёвой метрового игрушечного дельфина, однако практически сразу решил избавиться от конкурента:

— Дельфин ей не пара, я немного лучше.

А затем замахнулся и на соперничество с супругом певицы Сергеем Глушко — «Тарзаном».

— И вообще, я новее, чем Тарзан. И у меня стальной блестящий корпус.

Так встреча Наташи Королёвой с высокотехнологичным поклонником превратилась в одно из самых необычных событий Красной дорожки «Новой волны». Певица поддержала звездную игру, шутила с роботом и подтвердила, что её новые отношения теперь официально можно считать «здоровыми».