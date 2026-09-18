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Пятница 18 сентября

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Тарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения".

Фото: пресс-служба &quot;Герофарм&quot;
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В конце августа Казань вновь стала эпицентром музыкальной жизни страны: концертный зал New Wave Hall во второй раз принял международный конкурс "Новая волна".

А на Красной дорожке, оформленной в этом году в морской стилистике, традиционно блистали популярные звезды российского шоу-бизнеса, многие из которых удивили внешними преображениями и сменой имиджа: тема стройности неожиданно стала одним из самых обсуждаемых трендов конкурса.

Фото: пресс-служба "Герофарм"

Алсу появилась в концептуальном черном бархатном платье российского бренда. Главным акцентом наряда стал массивный декоративный элемент, напоминающий крыло птицы и обвивающий подчеркнуто тонкую талию певицы.

Фото: пресс-служба "Герофарм"

Севиль сделала ставку на нежно-розовое платье с экстремально глубоким декольте и сверкающим шиммером.

62-летняя Лолита выбрала противоположную стратегию: вместо вечернего облегающего образа певица отдала предпочтение брючному костюму мужского кроя. Впрочем, изменения во внешности постройневшей певицы не остались незамеченными.

Фото: пресс-служба "Герофарм"

Но одним из самых заметных цветовых акцентов Красной дорожки стал именно образ Наташи Королёвой.

Певица вышла к журналистам в насыщенно-оранжевом платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее изменившийся силуэт.

Выход Королёвой стал визуальным продолжением истории ее преображения: результаты похудения главной «русалки» страны стали заметны еще до приезда звезды на «Новую волну», а сама певица в интервью журналистам в Казани не скрывала интереса к современным возможностям контроля веса.

Особую интригу образу добавил аксессуар — инкрустированный стразами клатч с буквами SJ.

Тема стройности и поддержания формы получила продолжение уже непосредственно в интерактивной зоне фармацевтической компании «ГЕРОФАРМ».

На Красной дорожке певицу встретили телеведущий Иван Чуйков и робот— специальный digital-герой персональных фитнес-тренировок и системный помощник в вопросах похудения и стройного тела для звездных гостей.

Вместе они сыграли в тематическое «Колесо фортуны», посвященное здоровым привычкам, активному образу жизни и поддержанию формы.

Однако обычной игрой знакомство AI-соведущего и звезды не ограничилось. Робот настолько впечатлился формой 52-летней артистки, что неожиданно предложил ей перейти к «здоровым отношениям».

Фото: пресс-служба "Герофарм"

Иван Чуйков тут же решил закрепить их союз и устроил для новоиспеченной пары импровизированную свадебную церемонию с клятвами верности. Обращаясь к роботу он сказал:

— Обещаешь ли ты делать Наташу здоровой и красивой? — спросил ведущий у робота.

— Обещаю! — ответил робот.

Но на этом звездный AI-соведущий Ивана Чуйкова останавливаться не собирался. Робот подарил Королёвой метрового игрушечного дельфина, однако практически сразу решил избавиться от конкурента:

— Дельфин ей не пара, я немного лучше.

А затем замахнулся и на соперничество с супругом певицы Сергеем Глушко — «Тарзаном».

— И вообще, я новее, чем Тарзан. И у меня стальной блестящий корпус.

Так встреча Наташи Королёвой с высокотехнологичным поклонником превратилась в одно из самых необычных событий Красной дорожки «Новой волны». Певица поддержала звездную игру, шутила с роботом и подтвердила, что её новые отношения теперь официально можно считать «здоровыми».

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2026, 19:36
Фото: пресс-служба "Герофарм"
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