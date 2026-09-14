Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России 

Столичный промышленный кластер укрепил свои позиции в качестве главного двигателя отечественной экономики.



Столичный индустриальный комплекс подтверждает статус крупного производственного центра страны, снабжая высокотехнологичной продукцией предприятия от Крайнего Севера до Дальнего Востока.

Продукция предприятий московской промышленности пользуется высоким спросом в большинстве субъектов Российской Федерации. Об успехах столичных производителей и масштабах межрегиональной кооперации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс".

"Столица — крупнейший в стране индустриальный хаб. Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и так далее", — подчеркнул мэр Москвы.

Столичные компании закрывают потребности регионов в надежном инженерном и коммунальном оборудовании. Предприятие "Световые технологии ЭСКО" производит энергоэффективную светотехнику для наружного, дорожного, архитектурного и административного назначения, которая сегодня установлена на улицах десятков российских городов.

Решения для энергетического сектора предлагает "Группа Полимертепло" — один из резидентов Московского инновационного кластера (МИК). Производитель выпускает гибкие полимерные теплоизолированные трубы для строительства и реконструкции сетей теплоснабжения. Столичная трубная продукция доказала надежность в суровых климатических условиях Дальнего Востока и Арктики, где прокладка коммуникаций ведется непосредственно в зоне вечной мерзлоты.

Вклад в цифровизацию регионов вносят столичные предприятия микроэлектроники. Зеленоградский завод "Смарт Системз", также входящий в состав МИК, разрабатывает и выпускает смарт-карты и RFID-брелоки для бесконтактного распознавания объектов по радиоканалу.

"За 2025 год и первое полугодие 2026-го их закупили больше 50 регионов — для социальных, школьных и транспортных проектов", — отметил Сергей Собянин.

Кабельная промышленность Москвы обеспечивает надежную работу промышленных предприятий страны. Завод "Спецкабель" поставляет кабельно-проводниковые изделия для металлургических комбинатов, машиностроительных заводов и объектов генерации. Продукция столичного завода задействована на таких энергообъектах, как Приморская ГРЭС, Партизанская ГРЭС в Приморском крае, а также Черногорская ТЭЦ.

Рост поставок московских предприятий на общероссийский рынок стал возможен благодаря комплексной системе поддержки бизнеса, созданной городскими властями. Производители получают льготные займы, субсидии и налоговые преференции по линии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Подробная информация о модернизации столичной индустрии представлена в специальном проекте на портале mos.ru. В разделе "Экономика" опубликована аналитика о развитии производств Москвы, строительной сферы, транспортного каркаса, здравоохранения и спорта.