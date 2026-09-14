Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России 

Столичный индустриальный комплекс подтверждает статус крупного производственного центра страны, снабжая высокотехнологичной продукцией предприятия от Крайнего Севера до Дальнего Востока.
Продукция предприятий московской промышленности пользуется высоким спросом в большинстве субъектов Российской Федерации. Об успехах столичных производителей и масштабах межрегиональной кооперации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс".
"Столица — крупнейший в стране индустриальный хаб. Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и так далее", — подчеркнул мэр Москвы.
Столичные компании закрывают потребности регионов в надежном инженерном и коммунальном оборудовании. Предприятие "Световые технологии ЭСКО" производит энергоэффективную светотехнику для наружного, дорожного, архитектурного и административного назначения, которая сегодня установлена на улицах десятков российских городов.
Решения для энергетического сектора предлагает "Группа Полимертепло" — один из резидентов Московского инновационного кластера (МИК). Производитель выпускает гибкие полимерные теплоизолированные трубы для строительства и реконструкции сетей теплоснабжения. Столичная трубная продукция доказала надежность в суровых климатических условиях Дальнего Востока и Арктики, где прокладка коммуникаций ведется непосредственно в зоне вечной мерзлоты.
Вклад в цифровизацию регионов вносят столичные предприятия микроэлектроники. Зеленоградский завод "Смарт Системз", также входящий в состав МИК, разрабатывает и выпускает смарт-карты и RFID-брелоки для бесконтактного распознавания объектов по радиоканалу.
"За 2025 год и первое полугодие 2026-го их закупили больше 50 регионов — для социальных, школьных и транспортных проектов", — отметил Сергей Собянин.
Кабельная промышленность Москвы обеспечивает надежную работу промышленных предприятий страны. Завод "Спецкабель" поставляет кабельно-проводниковые изделия для металлургических комбинатов, машиностроительных заводов и объектов генерации. Продукция столичного завода задействована на таких энергообъектах, как Приморская ГРЭС, Партизанская ГРЭС в Приморском крае, а также Черногорская ТЭЦ.
Рост поставок московских предприятий на общероссийский рынок стал возможен благодаря комплексной системе поддержки бизнеса, созданной городскими властями. Производители получают льготные займы, субсидии и налоговые преференции по линии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Подробная информация о модернизации столичной индустрии представлена в специальном проекте на портале mos.ru. В разделе "Экономика" опубликована аналитика о развитии производств Москвы, строительной сферы, транспортного каркаса, здравоохранения и спорта.