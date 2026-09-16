Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог

Шестнадцатый день сентября обладает мощной и бескомпромиссной очищающей энергетикой.



В середине сентября наступает особый день, когда вся природа и энергетика пространства подталкивают человека к избавлению от накопившегося груза. В православном календаре 16 сентября верующие чтят память святой мученицы Домны Никомидийской. В народном же месяцеслове эта дата закрепилась под говорящим названием Домна Доброродная (или Домна Добродейная).

Наши предки считали этот день идеальным временем для глобальной "перезагрузки" жилища, хозяйства и собственной жизни. В деревнях верили: все, что будет очищено и выброшено на Домну, освободит место для достатка, крепкого здоровья и душевного мира на весь предстоящий год.

Роковые запреты: чего категорически нельзя делать 16 сентября

Несмотря на позитивный настрой праздника, день Домны содержит в себе строгие табу. Пренебрежение ими в старину считалось верным способом навлечь на дом череду неприятностей:

Категорически запрещено долго смотреть в зеркало. Это главное и самое известное правило дня. В народе верили, что 16 сентября зеркальные поверхности особенно уязвимы для темных сил. Тот, кто долго разглядывает свое отражение (особенно после заката), рискует лишиться сил, красоты и душевного спокойствия.

Это главное и самое известное правило дня. В народе верили, что 16 сентября зеркальные поверхности особенно уязвимы для темных сил. Тот, кто долго разглядывает свое отражение (особенно после заката), рискует лишиться сил, красоты и душевного спокойствия. Нельзя есть из треснувшей или сколотой посуды. Любая тарелка или кружка с изъяном в день Домны символизирует убытки. Если использовать посуду со сколами, финансовый поток семьи может ослабнуть, а в дом придут непредвиденные траты.

Любая тарелка или кружка с изъяном в день Домны символизирует убытки. Если использовать посуду со сколами, финансовый поток семьи может ослабнуть, а в дом придут непредвиденные траты. Не поднимайте вещи и деньги на перекрестках. 16 сентября знахари нередко проводили обряды по избавлению от хворей, оставляя монеты или мелкие предметы на дорогах. Поднять найденную вещь — значит забрать себе чужие беды и болезни.

16 сентября знахари нередко проводили обряды по избавлению от хворей, оставляя монеты или мелкие предметы на дорогах. Поднять найденную вещь — значит забрать себе чужие беды и болезни. Запрещено выходить из дома в грязной или рваной одежде. Тот, кто пренебрегает опрятным видом, рискует привлечь к себе неприятности в делах и пересуды за спиной.

Тот, кто пренебрегает опрятным видом, рискует привлечь к себе неприятности в делах и пересуды за спиной. Не оставляйте в доме беспорядок. Если встретить этот день в неубранном жилье с горой грязной посуды, в семье могут участиться ссоры и недопонимания.

Традиции изобилия: как очистить дом и привлечь достаток

Главным ритуалом дня Домны была генеральная уборка и расхламление. Хозяева выгребали из сундуков, сараев и чердаков всю накопившуюся ветошь, старую рваную обувь, поломанную утварь и ненужные вещи.

Все это старье выносили со двора и сжигали в кострах. Вместе с дымом от старых вещей, по поверьям, уходили застарелые обиды, болезни и невзгоды. Для защиты дома над входом в избу или на воротах вешали старые поношенные лапти: предки верили, что такой оберег отводит дурной глаз от домочадцев и скота.

Женщины 16 сентября обязательно мыли полы водой с добавлением травяных настоев (например, вереска или полыни), а затем тщательно проветривали комнаты, пуская в дом свежий осенний воздух.

Приметы погоды на 16 сентября 2026 года

По поведению птиц и природным явлениям на Домну предки судили о погоде на ближайшие месяцы:

Теплый и солнечный день 16 сентября — верный знак того, что зима придет поздно, а осень порадует мягкой погодой.

Загремел гром — осень будет долгой, теплой и сухой.

Дождь начался во второй половине дня — ненастье затянется на несколько дней.

Мало шишек на хвойных деревьях — зима окажется мягкой, с частыми оттепелями и без трескучих морозов.

Густой утренний туман стелется над землей — к ясной и погожей погоде на всю следующую неделю.

Проведите 16 сентября в трудах по наведению порядка, выбросьте лишний хлам из дома и дурные мысли из головы, простите старые обиды — и тогда обновленный дом наполнится уютом, здоровьем и благополучием.