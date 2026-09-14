Тяжелобольная актриса Лидия Федосеева-Шукшина разбила голову в собственных апартаментах

Сообщения о бытовой травме и ухудшении самочувствия народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной встревожили поклонников.

87-летняя актриса получила травму головы в результате падения в своей московской квартире. По предварительной информации, Лидия Николаевна оступилась и упала на пол, после чего находившиеся в квартире родные вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики оказали артистке необходимую экстренную помощь на месте и оценили ее состояние.

Врачи с особым вниманием относятся к подобным происшествиям у пациентов почтенного возраста. Падения и удары головой в 80-летнем возрасте несут повышенные риски сосудистых осложнений, гематом и ушибов мягких тканей.

Состояние здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной ранее уже становилось поводом для беспокойства близких и поклонников. Ранее артистка перенесла процедуру стентирования сосудов сердца, однако позднее ей вновь требовалось наблюдение кардиологов из-за приступов одышки и недомогания. Назначаемая при сердечно-сосудистых патологиях медикаментозная терапия требует повышенной осторожности при любых ушибах и травмах.

Дополнительным фактором нагрузки на организм в последние годы оставались изнурительные семейные и имущественные споры вокруг наследия Василия Шукшина, регулярно становившиеся предметом публичных разбирательств.

Лидия Федосеева-Шукшина — одна из ключевых актрис отечественного кинематографа. Выпускница ВГИКа 1964 года, она создала целую галерею искренних и глубоких женских характеров. Ее творческий и семейный союз с писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным подарил зрителю картины "Калина красная" и "Печки-лавочки", вошедшие в золотой фонд национального кино. На счету актрисы более сотни ролей в фильмах и сериалах, среди которых "Вам и не снилось...", "12 стульев", "Петербургские тайны".

Поклонники артистки по всей стране надеются, что Лидии Николаевне удастся быстро восстановить силы и справиться с последствиями травмы.