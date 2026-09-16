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Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену

Михаил Ефремов. Фото: kino-teatr.ru
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Освобождение после тюремного срока обернулось для Михаила Ефремова заметным финансовым успехом, сопоставимым с доходами ведущих звезд отечественных подмостков.

62-летний актер Михаил Ефремов, покинувший исправительную колонию в прошлом году, вернулся в профессию и вошел в число самых дорогих артистов страны. Вопреки прогнозам скептиков о творческой изоляции, интерес к актеру со стороны театральных деятелей оказался высоким: его потенциальные гонорары превысили ставки многих признанных звезд сцены, включая Олега Меньшикова. Об этом в беседе с журналистами рассказал концертный промоутер Евгений Морозов.

По словам продюсера, театры проявляют повышенный интерес к сотрудничеству с артистом и готовы предлагать солидные условия. За один выход на сцену в спектакле Ефремову готовы платить порядка миллиона рублей. Организаторы объясняют такие суммы гарантированным зрительским интересом: имя артиста обеспечивает стопроцентную заполняемость залов. Цены на билеты на постановки с его участием варьируются от 4 до 24 тысяч рублей. При стандартной вместимости зала в 800 мест кассовые сборы одного показа достигают 4 миллионов рублей, что делает проект коммерчески выгодным.

Сейчас Михаил Олегович готовится к возвращению к зрителю. Артист репетирует в "Мастерской "12" Никиты Михалкова" спектакль "Васса Железнова" по пьесе Максима Горького в постановке Надежды Михалковой. Главную женскую роль исполнит Ирина Розанова, а образ самого Ефремова создатели пока держат в секрете. Морозов не исключил, что в проекте Михалкова актер может участвовать без фиксированного гонорара — в знак признательности за поддержку в сложный период.

Вместе с артистом на подмостки выйдет его сын Николай, выпускник ГИТИСа. Родственники уже играли вместе более десяти лет назад, и теперь их творческий тандем возобновится. В постановке также задействована 43-летняя актриса "Современника" Дарья Белоусова.

Перемены затронули и личную жизнь артиста. Ефремов оформил официальный развод с пятой супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой, завершив многолетний брак. Сейчас актер живет вместе с Белоусовой: пара сняла квартиру в районе Патриарших прудов и ведет подчеркнуто закрытый образ жизни, избегая публичных мероприятий. Однако долго оставаться в тени артисту вряд ли удастся: подготовка к премьере выходит на финишную прямую.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2026, 17:49
Михаил Ефремов. Фото: kino-teatr.ru
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