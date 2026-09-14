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88-летний Александр Збруев резко ответил на слухи об экстренной реанимации

Александр Збруев. Фото: kino-teatr.ru
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Сообщения о якобы ухудшившемся самочувствии и экстренной госпитализации народного артиста РСФСР Александра Збруева встревожили поклонников актера.

Очередная волна слухов прокатилась по медиапространству: в ряде изданий и телеграм-каналов появилась информация о том, что легендарному актеру театра и кино потребовалась срочная медицинская помощь. Утверждалось, будто к 88-летнему мэтру выехала бригада врачей, а на месте решался вопрос о его госпитализации.

Поклонники по всей стране затаили дыхание в ожидании официальных комментариев. К счастью для зрителей, ситуация оказалась сильно преувеличенной. Сам Александр Збруев лично вышел на связь со средствами массовой информации, чтобы опровергнуть недостоверные домыслы.

"Спасибо за беспокойство, но все в порядке. И ни о какой госпитализации речи не было и нет", — спокойно и твердо осадил паникеров Александр Викторович, подтвердив, что находится дома и чувствует себя нормально.

Обостренное внимание публики к здоровью Збруева вполне объяснимо. В силу возраста актер находится под наблюдением врачей, и периодически в прессу попадают сведения о его визитах в медицинские центры. Ранее в СМИ обсуждались последствия перенесенных им недомоганий. Однако на днях любимец публики присутствовал на сборе труппы, посвященном открытию нового сезона в родном театре, где выглядел бодро и с улыбкой пообещал коллегам перешагнуть вековой юбилей.

Александр Збруев считается одним из символов советского и российского театрального искусства. Родившийся весной 1938 года в Москве, он посвятил сцене более шести десятилетий: в труппу "Ленкома Марка Захарова" артист пришел в 1961 году и остался верен этим подмосткам на всю жизнь.

Его киноработы вошли в золотой фонд национального кинематографа. Неподражаемый Григорий Ганжа в "Большой перемене", глубокий образ в драме "Ты у меня одна", яркие роли в картинах "Бедная Саша", "Батальоны просят огня", "Одинокая женщина желает познакомиться" покорили сердца нескольких поколений зрителей.

Нынешний инцидент со спешными опровержениями показал: искреннее внимание к Александру Збруеву не ослабевает. Сам мэтр сохраняет оптимизм, бодрость духа и продолжает оставаться верным своему театру и зрителям.

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14 сентября 2026, 09:23
Александр Збруев. Фото: kino-teatr.ru
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