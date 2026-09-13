Карл III публично унизил зарвавшихся Гарри и Меган

Очередная дерзкая попытка беглых герцогов Сассекских вернуть себе утраченное величие и статус натолкнулась на безжалостный и сокрушительный удар со стороны правящего монарха.



Надежды принца Гарри и его амбициозной супруги Меган Маркл на триумфальное возвращение в высшую лигу британской аристократии столкнулись с жесткой королевской волей. Пока в мировой прессе активно обсуждались слухи о возможном примирении пары с Виндзорами и их постепенном возвращении в монаршие ряды, 77-летний король Карл III решил раз и навсегда обозначить границы. Суверен направил закрытую инструкцию, регламентирующую отношение британского истеблишмента к герцогам Сассекским.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце, монарх разослал строгое циркулярное письмо ключевым фигурам государства. В список адресатов вошли высшие государственные служащие, высокопоставленные военные и члены палаты лордов. В документе содержалось прямое требование: не относиться к Гарри и Меган как к действующим представителям правящей династии и не использовать в их отношении титулование "Их Королевские Высочества".

"Благотворительная деятельность герцога и герцогини является для них обоих личным делом и осуществляется в частном порядке. Их положение сродни положению частных лиц, имеющих коммерческие и благотворительные интересы", — цитирует издание текст королевской директивы.

Фактически правящий монарх свел статус младшего сына и его супруги к частным лицам, подчеркнув, что их коммерческие проекты и зарубежные поездки не имеют отношения к британской короне. Более того, аналогичное уведомление было направлено в калифорнийский особняк Сассексов. В нем монарх напомнил младшему наследнику его реальное место в текущей иерархии династии. По свидетельству инсайдеров, Гарри и Меган были озадачены столь демонстративной дистанцией со стороны дворца.

Однако демарш Карла III вызвал неоднозначную реакцию внутри самого Соединенного Королевства. Часть экспертов и общественности критикует дворец за то, что внутрисемейные разногласия монаршей фамилии вновь выплескиваются в государственную плоскость, а высокопоставленные лорды и генералы оказываются втянуты в личный конфликт между отцом и сыном. Теперь советникам дворца приходится сглаживать нарастающее недовольство среди политической элиты страны.