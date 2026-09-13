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Карл III публично унизил зарвавшихся Гарри и Меган

Карл III. Фото: Youtube / @euronewsru
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Очередная дерзкая попытка беглых герцогов Сассекских вернуть себе утраченное величие и статус натолкнулась на безжалостный и сокрушительный удар со стороны правящего монарха.

Надежды принца Гарри и его амбициозной супруги Меган Маркл на триумфальное возвращение в высшую лигу британской аристократии столкнулись с жесткой королевской волей. Пока в мировой прессе активно обсуждались слухи о возможном примирении пары с Виндзорами и их постепенном возвращении в монаршие ряды, 77-летний король Карл III решил раз и навсегда обозначить границы. Суверен направил закрытую инструкцию, регламентирующую отношение британского истеблишмента к герцогам Сассекским.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце, монарх разослал строгое циркулярное письмо ключевым фигурам государства. В список адресатов вошли высшие государственные служащие, высокопоставленные военные и члены палаты лордов. В документе содержалось прямое требование: не относиться к Гарри и Меган как к действующим представителям правящей династии и не использовать в их отношении титулование "Их Королевские Высочества".

"Благотворительная деятельность герцога и герцогини является для них обоих личным делом и осуществляется в частном порядке. Их положение сродни положению частных лиц, имеющих коммерческие и благотворительные интересы", — цитирует издание текст королевской директивы.

Фактически правящий монарх свел статус младшего сына и его супруги к частным лицам, подчеркнув, что их коммерческие проекты и зарубежные поездки не имеют отношения к британской короне. Более того, аналогичное уведомление было направлено в калифорнийский особняк Сассексов. В нем монарх напомнил младшему наследнику его реальное место в текущей иерархии династии. По свидетельству инсайдеров, Гарри и Меган были озадачены столь демонстративной дистанцией со стороны дворца.

Однако демарш Карла III вызвал неоднозначную реакцию внутри самого Соединенного Королевства. Часть экспертов и общественности критикует дворец за то, что внутрисемейные разногласия монаршей фамилии вновь выплескиваются в государственную плоскость, а высокопоставленные лорды и генералы оказываются втянуты в личный конфликт между отцом и сыном. Теперь советникам дворца приходится сглаживать нарастающее недовольство среди политической элиты страны.

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13 сентября 2026, 15:26
Карл III. Фото: Youtube / @euronewsru
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Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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