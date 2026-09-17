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Появившуюся в неожиданном образе Пересильд осыпали насмешками

Юлия Пересильд. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Внезапная попытка первой актрисы-космонавта освоить молодежный тренд обернулась для знаменитости оглушительным конфузом и волной беспощадного сетевого троллинга.

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд, покорившая околоземную орбиту на съемках космической драмы "Вызов", привыкла удивлять публику смелыми экспериментами и драматическими ролями. Однако очередная попытка примерить на себя молодежное амплуа вызвала у интернет-пользователей не восторг, а волну иронии. Актриса решила сменить обстановку и встала за диджейский пульт на одной из столичных вечеринок, сообщает СМИ.

Главным вдохновителем для этого эксперимента стала дочь артистки Анна Пересильд, стремительно набравшая популярность после сериала "Слово пацана". Юная звезда давно увлеклась диджеингом и регулярно сводит треки на радость сверстникам. Глядя на увлечение дочери, звездная мама решила не отставать от нового поколения и лично встать за пульт. Анна поддерживала маму у аппаратуры, подбадривая ее танцами и улыбками.

Однако дебют в клубе оказался неоднозначным. Из-за плотного съемочного графика и репетиций в театре у Юлии не было времени на профессиональное обучение сведению треков. Диджей, курировавший выступление актрисы, решил подстраховаться и доверил звезде экрана управление буквально одной кнопкой.

Кадры импровизированного сета молниеносно разошлись по социальным сетям и телеграм-каналам, вызвав поток едких комментариев. Пользователи принялись наперебой соревноваться в сарказме: "Как будто строгая учительница на школьной дискотеке подошла побаловаться", "Вечерняя дискотека строго до 22:00", "Диджей доверил ей жать ровно одну кнопку, но она и с этим еле справилась", "В космос летать научили, а вовремя нажать на "плей" — задача непосильная", — иронизировали комментаторы.

Многие посчитали попытку драматической актрисы примерить образ клубного диджея не совсем естественной. Контраст между серьезным кинематографическим статусом и растерянным видом в наушниках за пультом показался аудитории забавным.

Впрочем, держать удар перед критиками в соцсетях семью Пересильд учит именно младшее поколение. Ранее дочь актрисы Анна публично делилась правилами борьбы с интернет-хейтом. Девушка советует никогда не вступать в споры с комментаторами, так как ответная реакция лишь подогревает интерес троллей. По мнению юной артистки, резкие выпады в Сети стоит спокойно игнорировать, опираясь на поддержку близких. Похоже, звездная мама отнесется к иронии в интернете именно так — с улыбкой и самоиронией.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2026, 16:04
Юлия Пересильд. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / SUPER✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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