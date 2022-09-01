СМИ: виллу Зеленского в Италии сдали россиянам

Тосканский дом Владимира Зеленского сейчас пустует, но летом там якобы проживали ненавистные ему русские.

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По данным тосканской газеты il Tirreno, некоторое время агентство местное недвижимости обсуждало с корейскими туристами их заселение на виллу, хозяином которого является президент Украины Владимир Зеленский. Иностранцы должны были заехать на весь август и заплатить до 70 тысяч евро, однако эта сделка не состоялась.

Позже, как пишет издание, эту виллу сняли россияне, живущие в Лондоне. Якобы некая женщина опубликовала в Сети снимки, сделанные на территории этой виллы. Это сообщение решили проверить другие итальянские СМИ. Журналисты связались с агентством недвижимости, которое опровергло информацию il Tirreno. Слова представителя приводит Пятый канал.

Риелторы заявили, что новость тосканской газеты – вовсе не новость, а фейк. Мол, в настоящий момент вилла пустует. Летом она была занята какой-то парой. Как пишет "Царьград" со ссылкой на газету la Stampa, хозяева категорически запретили сдавать их дом россиянам.

Как известно, Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приобрел двухэтажную виллу в Тоскане за 3,1 миллиона евро в 2015 году – то есть еще до того, как актер стал президентом Украины. На территории есть бассейн и веранда для завтраков на свежем воздухе.