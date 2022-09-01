Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
СМИ: виллу Зеленского в Италии сдали россиянам

Новости

СМИ: виллу Зеленского в Италии сдали россиянам

Тосканский дом Владимира Зеленского сейчас пустует, но летом там якобы проживали ненавистные ему русские.
прочитано 571 раз

По данным тосканской газеты il Tirreno, некоторое время агентство местное недвижимости обсуждало с корейскими туристами их заселение на виллу, хозяином которого является президент Украины Владимир Зеленский. Иностранцы должны были заехать на весь август и заплатить до 70 тысяч евро, однако эта сделка не состоялась.

ПО ТЕМЕ

Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства

Россияне потеряют эстонскую недвижимость: МВД страны готовит новый законопроект

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Позже, как пишет издание, эту виллу сняли россияне, живущие в Лондоне. Якобы некая женщина опубликовала в Сети снимки, сделанные на территории этой виллы. Это сообщение решили проверить другие итальянские СМИ. Журналисты связались с агентством недвижимости, которое опровергло информацию il Tirreno. Слова представителя приводит Пятый канал.

Риелторы заявили, что новость тосканской газеты – вовсе не новость, а фейк. Мол, в настоящий момент вилла пустует. Летом она была занята какой-то парой. Как пишет "Царьград" со ссылкой на газету la Stampa, хозяева категорически запретили сдавать их дом россиянам.

Как известно, Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приобрел двухэтажную виллу в Тоскане за 3,1 миллиона евро в 2015 году – то есть еще до того, как актер стал президентом Украины. На территории есть бассейн и веранда для завтраков на свежем воздухе.

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2022, 08:54 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+